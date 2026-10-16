Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Ekim 2026 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) kaynaklı kesinti kayıtlarına göre, yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle ilçenin farklı mahallelerinde elektrik verilemeyecek. Sabah saat 09.00'da başlayacak çalışmaların büyük bölümünün 16.00'da tamamlanması planlanırken, Kızlar Pınarı Mahallesi'ndeki kesinti üç saat sürecek.

17 Ekim Cumartesi günü için açıklanan programda beş ayrı planlı kesinti bulunuyor. Bunların üçü yatırım, ikisi bakım çalışması kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintilerden Alanya'nın merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal yerleşimler ve yayla bölgeleri de etkilenecek.

ALANYA'DA 17 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

AEDAŞ kaynaklı planlı kesinti kayıtlarına göre, 17 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler ve saat aralıkları şöyle:

ÇAMLICA MAHALLESİ: 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti saati: 09.00-16.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenecek bölgeler: Çamlıca Mahallesi, Kocaveliler Çamlıca mevkisi, Dereköy Sokak ve Köseli Akdüşlü Sokak çevresi.

Çamlıca bölgesinde elektrik dağıtım altyapısına yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle yedi saatlik kesinti planlandı. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında enerji kesilerek yürütüleceği bildirildi.

CİKCİLLİ MAHALLESİ'NDE ELEKTRİKLER KESİLECEK

Kesinti saati: 09.00-16.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenecek bölgeler: Cikcilli Mahallesi, 230. Sokak ve 231 Hasan Süvari Sokak.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda yatırım çalışmaları nedeniyle yedi saatlik elektrik kesintisi öngörülüyor. Kesinti programı mahallenin tamamını değil, duyuruda belirtilen sokakları kapsıyor.

BEYRELİ, FAKIRCALI VE YAYLA BÖLGELERİNDE KESİNTİ

Kesinti saati: 09.00-16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması

Etkilenecek bölgeler: Beyreli, Fakırcalı, Mahmutlar, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinin belirli kesimleri.

Bakım çalışmasının etkileyeceği adresler arasında Beyreli Yaylası, Fakırcalı Mahallesi Aksu Sokak, Demirçayırı Sokak, Sarıpınar ve Solaklı mevkileri bulunuyor. Mahmutlar Mahallesi Cindi Yaylası da kesinti programına dahil edildi.

Yaylakonak Mahallesi'nde Avla Sokak ve Avla Yaylası, Yaylalı Mahallesi'nde Boyalı Yaylası ve Yaylalı Yaylası çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

İmamlı Mahallesi Gödüre Yaylası ile Şıhlar Mahallesi'ndeki Avla Yaylası, Çayarası Yaylası, Yenialiler mevkisi ve Merkez Sokak da bakım çalışmasından etkilenecek adresler arasında yer alıyor.

Bu kesinti kaydı, Alanya'nın kırsal ve yüksek kesimlerinde bulunan birden fazla yayla yerleşimini kapsamasıyla öne çıkıyor. Duyuruda belirtilen yedi saatlik çalışma süresi boyunca ilgili bölgelerde elektrik hizmetine ara verilmesi planlanıyor.

KIZLAR PINARI MAHALLESİ'NDE KESİNTİ 3 SAAT SÜRECEK

Kesinti saati: 09.00-12.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenecek bölgeler: Kızlar Pınarı Mahallesi, Anahtar Çıkmazı, Dinek mevkisi, Atatürk Bulvarı ve Zamanoğlu Caddesi'nin belirlenen kesimleri.

Kızlar Pınarı Mahallesi'nde yatırım çalışmaları nedeniyle sabah 09.00'da başlayacak kesintinin öğle saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor. Böylece bölgedeki planlı kesinti süresi, aynı gün Alanya'nın diğer bölgelerinde uygulanacak yedi saatlik kesintilerden dört saat daha kısa olacak.

KUZYAKA VE UZUNÖZ MAHALLELERİNDE BAKIM ÇALIŞMASI

Kesinti saati: 09.00-16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması

Etkilenecek bölgeler: Kuzyaka Mahallesi ve Uzunöz Mahallesi.

Alanya'nın Kuzyaka ve Uzunöz mahallelerinde elektrik şebekesindeki bakım çalışmaları nedeniyle yedi saatlik kesinti planlandı. Duyuruda her iki mahalle için ayrı sokak isimleri belirtilmedi.

17 EKİM'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

17 Ekim Cumartesi günü açıklanan beş kesinti programının tamamı saat 09.00'da başlayacak. Kızlar Pınarı Mahallesi'nde elektriğin 12.00'de, diğer dört kesinti bölgesinde ise 16.00'da yeniden verilmesi öngörülüyor.

Kesinti süreleri karşılaştırıldığında dört bölgede yedişer saat, bir bölgede ise üç saatlik çalışma planlandığı görülüyor. Bu süreler, elektrik kesintisinin ilan edilen başlangıç ve bitiş saatleri arasındaki farkı gösteriyor. Çalışmaların tamamlanma durumuna göre enerji verme saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

ÇAMLICA VE YAYLA BÖLGELERİNDE İKİ GÜNLÜK ÇALIŞMA

16 ve 17 Ekim 2026 tarihli kesinti kayıtları karşılaştırıldığında, Çamlıca ile Beyreli, Fakırcalı ve çevresindeki yayla yerleşimlerinin her iki günün programında da bulunduğu görülüyor. Çamlıca'da yatırım, yayla bölgelerinde ise bakım çalışmaları için iki gün boyunca 09.00-16.00 saatleri arasında ayrı kesintiler planlandı.

Bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların yalnızca 17 Ekim Cumartesi gününü değil, 16 Ekim Cuma günü için açıklanan kesinti programını da dikkate almaları gerekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı kesintilerden etkilenecek vatandaşların telefon, bilgisayar ve taşınabilir şarj cihazlarını önceden şarj etmeleri, elektrikle çalışan cihazlarını kontrol etmeleri ve uzun süreli kesintilerde buzdolabı ile derin dondurucu kapaklarını gereksiz yere açmamaları öneriliyor.

Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan vatandaşların ise kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli yedek enerji önlemlerini önceden planlamaları önem taşıyor.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN SORGULANIR?

Antalya, Isparta ve Burdur'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin resmî internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesintileri ve arıza bilgileri sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, 186 Elektrik Arıza hattını arayarak da bulundukları adresle ilgili güncel bilgi alabiliyor.

17 Ekim 2026 tarihli kesinti programı, açıklanan planlı çalışma kayıtlarını kapsıyor. Gün içerisinde meydana gelebilecek arızalar bu programa dahil değil. Bu nedenle elektrik kesintisinin başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili en güncel bilgilerin dağıtım şirketinin resmî kanallarından kontrol edilmesi gerekiyor.