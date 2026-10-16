Mobil bankacılık kullanımının artmasıyla birlikte ATM'ler üzerinden QR kod ve kartla yapılan işlemlerin günlük limitleri yeniden belirlendi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, bankaların uyguladığı günlük para yatırma sınırları hesap türü ve müşteri profiline göre farklılık gösteriyor.

Güncel verilere göre en yüksek günlük para yatırma limiti 185 bin TL ile Yapı Kredi, Enpara ve QNB Finansbank tarafından sunuluyor. Bu bankaları 150 bin TL üst sınırıyla ING takip ediyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Burgan Bank, Fibabanka, OdeaBank ve Vakıf Katılım müşterileri ise günde 100 bin TL'ye kadar işlem yapabiliyor. Kuveyt Türk'te kartlı işlemler için 50 bin TL, QR kod için ek 50 bin TL limit tanımlanarak toplamda 100 bin TL'lik bir sınır uygulanıyor.

DİĞER BANKALARDA GÜNLÜK LİMİTLER NE KADAR?

Özel ve kamu bankalarının belirlediği diğer işlem sınırları ise geniş bir yelpazeye yayılıyor. TEB 74 bin 790 TL, DenizBank ise 74 bin 750 TL günlük limit uyguluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Şekerbank, Alternatif Bank, HSBC ve Ziraat Katılım'da bu sınır 50 bin TL olarak belirlendi. Türkiye Finans'ta genel para yatırma limiti 50 bin TL iken, QR kodla işlem sınırı 18 bin TL seviyesinde tutuluyor. Daha düşük limit uygulayan bankalar arasında 30 bin TL ile Anadolu Bank, 25 bin TL ile Akbank ve 20 bin TL ile Aktif Bank yer alıyor.

KİŞİSEL İŞLEM LİMİTLERİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Bankaların açıkladığı bu genel limitler, bireysel müşteri sözleşmelerine veya hesap türlerine göre değişiklik gösterebiliyor. İşlem sırasında mağduriyet yaşanmaması adına, banka müşterilerinin ATM'ye gitmeden önce kullandıkları mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesaplarına tanımlı güncel işlem sınırlarını teyit etmeleri önem taşıyor.