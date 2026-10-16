Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, gelişmekte olan ülkeleri bekleyen istihdam krizine dikkat çekti. Banga'nın açıklamasına göre, mevcut ekonomik tablo değişmezse yeni iş fırsatları genç nüfusun büyüme hızına yetişemeyecek.

Paylaşılan projeksiyonlara göre, önümüzdeki 10-15 yılda yaklaşık 1,2 milyar genç çalışma çağına adım atacak. Ancak aynı zaman diliminde küresel ölçekte yalnızca 400 milyon yeni istihdam alanının açılması öngörülüyor. Ortaya çıkan 800 milyonluk fark, bugünkü işsiz sayısını değil, gelecekteki potansiyel istihdam açığını temsil ediyor. Bu durumun, gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğinin yanı sıra göç dalgalarını ve toplumsal sorunları tetikleyebileceği belirtildi.

FİNANSMAN SÜREÇLERİ HIZLANDIRILIYOR

Dünya Bankası, söz konusu açığı kapatmak için kamu kaynakları ile özel sektör yatırımlarını bir araya getiren yeni bir strateji izliyor. Diğer kalkınma bankalarıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 250 projeye ve 138 milyar dolarlık bir portföye ulaşıldı. Kurum ayrıca, yatırımların daha hızlı hayata geçmesi amacıyla proje hazırlık sürelerini 19 aydan 9 aya düşürdüğünü bildirdi.

HANGİ SEKTÖRLER ÖN PLANA ÇIKACAK?

İstihdam açığının kapatılmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi kritik bir rol oynuyor. Dünya Bankası'nın stratejisinde tarım, turizm, sağlık, enerji ve katma değerli imalat sektörleri yeni iş fırsatlarının merkezi olarak konumlandırılıyor. Özellikle yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin sadece büyük şirketlerde değil, tarım ve eğitim gibi temel alanlarda da verimliliği artırmak için kullanılması hedefleniyor.

Hazırlanan rapor, gelişmekte olan ülkelerin genelini kapsadığı için Türkiye'ye özel net bir işsizlik verisi sunmuyor. Buna rağmen, gençlerin mesleki becerilerle donatılması ve işletmelerin istihdam kapasitelerinin artırılması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler için önümüzdeki 10-15 yıllık dönemin en önemli ekonomik sınavlarından biri olacak.