Sabancı Holding, pay fiyatlarında istikrar sağlamak ve şirket performansının piyasalara doğru yansımasını desteklemek amacıyla yeni bir adım attı. Şirket yönetim kurulu, 16 Ekim 2026 tarihinde aldığı kararla azami 7 milyar lira bütçe ayrılan pay geri alım programını onayladı.

Söz konusu karara göre, programın süresi en fazla 3 yıl olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde azami 42 milyon lira nominal değerli payın piyasadan toplanması planlanıyor. Holding tarafından yapılan açıklamada, işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları ve ilgili tebliğler çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

GERİ ALINAN PAYLAR SATILMAYACAK

Sabancı Holding yönetimi, program yürürlükte kaldığı müddetçe geri alınan hisselerin kesinlikle satışa konu edilmeyeceğini aktardı. Alınan bu stratejik karar, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak doğrudan pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

PAY GERİ ALIMI YATIRIMCI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Borsada işlem gören şirketlerin kendi hisselerini geri alması, piyasada dolaşımda bulunan pay miktarını azalttığı için mevcut hisselerin değerini destekleyici bir hamle olarak öne çıkıyor. Finansal piyasalarda bu tür adımlar, şirket yönetiminin kendi bilançosuna ve gelecekteki büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.