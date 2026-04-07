ÇALIŞMALAR kapsamında Alanya eski belediye binası arkasından başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.Özellikle turizm ve ticaret açısından büyük önem taşıyan bölgede yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

TRAFİĞE GEÇİCİ DÜZENLEME

Devam eden çalışmalar nedeniyle İskele Caddesi’nin bir bölümü ile Rıhtım Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Belediye ekipleri, hem altyapı sorununu çözmek hem de günlük yaşamın en az şekilde etkilenmesini sağlamak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.(Ramazan ÖZDEMİR)