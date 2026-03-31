SAMİMİ ve keyifli bir atmosferde geçen çekimlerde Beda Boz, hem mesleki yolculuğunu hem de kuyumculuk sektöründe kadın girişimci olmanın zorluklarını ve gururunu anlattı. Yıllardır Alanya'da hizmet veren Boz Kuyumculuk'un hikâyesi de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Boz, "Alanya'ya turneye gelen ekibin yaptığı araştırmalar sonucunda şehirdeki tek kadın kuyumcu olmam dikkatlerini çekmiş ve benimle röportaj yapmak istemişler. Bu nazik ilgileri ve keyifli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir ekiple çok hoş bir sohbet oldu." ifadelerini kullandı. Kadın girişimciliğinin önemine de dikkat çeken Boz, bu tür projelerin hem yerel esnafın hem de Alanya'nın tanıtımına katkı sunduğunu belirtti. Röportajın yayınlanmasının ardından hem Boz Kuyumculuk'un hem de Alanya'nın ulusal çapta daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya’nın kadın kuyumcusu ulusal ekranda
Boz Kuyumculuk'un sahibi Beda Boz, geçtiğimiz günlerde ulusal televizyon kanallarından Show TV ekibini ağırladı. Şehre çekim için gelen ekip, yaptıkları araştırmalar sonucunda Alanya'daki tek kadın kuyumcu olan Boz'a ulaşarak özel bir röportaj gerçekleştirdi
Kaynak: Haber Merkezi
