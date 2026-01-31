GERİDE kalan testlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Borsoi, “Testler her iki sürücü için de çok olumlu bir çalışma oldu. Toprak daha önce bu pistte hiç yarışmadı. Zor bir pist olmasına rağmen şimdiden 1.58’li dereceleri elde etmeyi başardı. Ona şapka çıkarıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi bir başlangıç yapmasını beklemiyordum. Elbette bu zorlu MotoGP ritmine alışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"JACK GİBİ ÇOK KİBAR"

Toprak Razgatlıoğlu’nun karakterine de ayrı bir parantez açan Borsoi, deneyimli sürücüyü Jack Miller ile kıyaslayarak şunları söyledi:

“Profesyonel olarak onu Jack gibi çok kibar bir adam olarak görüyorum. İkisi de son derece profesyonel. Gerçekten memnun olduğum bir takımım var.”

"TOPRAK BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Açıklamalarında üç kez dünya şampiyonu olan bir sürücüde bu denli alçakgönüllülüğün nadir bulunduğunu vurgulayan Borsoi, “Üç kez dünya şampiyonu olan bir sürücüde bu kadar kibarlık bulmak zor. Bazı tepkileri beklersiniz ama onun bu kadar kibar olması beni çok etkiledi. İkisiyle de çalışmak büyük bir zevk. Toprak’ı daha önce tanımıyordum ve beni gerçekten şaşırttı” diyerek sözlerini noktaladı.