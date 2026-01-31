Geçtiğimiz Aralık ayında Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 emniyet mensubu şehit olmuş, aralarında bir bekçinin de bulunduğu 9 görevli yaralanmıştı. Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği bu hain saldırıda şehadet şerbeti içen polis memuru Turgut Külünk’ün geride bıraktığı ailesine yönelik sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir Dubai’de bulunduğu bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Sedat Peker’in, şehit Külünk’ün ailesine ev bağışladığı öğrenildi.

EMEKLİLİĞİNE BİR YIL KALMIŞTI

Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün acılı annesi Kevser Külünk, evladının emekliliğinin dolduğunu ancak kızı için çalışmaya devam ettiğini anlatmıştı. Gözyaşları içinde oğlunu yad eden anne Külünk, "En büyük evladımdı. Emekliliği bir yıl geçmişti ama 'Kızım yüksek lisans yapıyor, onu meslek sahibi yapayım' diyerek görevine devam ediyordu. Torunumun tek hedefi kaymakam olmaktı" sözleriyle yaşanan mağduriyeti dile getirmişti.

TERÖRLE MÜCADELEDE ACI BİLANÇO

Yalova’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan o çatışmanın ardından, güvenlik güçlerine yönelik destek ve yardım haberleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Şehit ailesine yapılan bu ev yardımı, terörle mücadelede verilen kayıpların ardından geride kalan ailelerin durumunu yeniden gündeme taşırken; Alanya’daki yerel çevrelerde de devletin ve yardımseverlerin şehit ailelerine yönelik sorumlulukları üzerine dikkat çekici diyaloglara yol açtı.