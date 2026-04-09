ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Alanya’nın ve üniversitenin daha çok gelişmesi adına şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte yapılacak “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2030 Vizyonu” toplantıları başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde başlatılan toplantıların ilki basın mensupları ile gerçekleştirildi. ALKÜ Yaşam Merkezi’nde yapılan toplantıya Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er, TV ve gazete imtiyaz sahipleri ile basın mensupları katıldı.

PAYDAŞLAR İLE ORTAK FİKİRLER OLUŞTURULACAK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya basınıyla bir araya gelerek üniversitenin ve şehrin geleceğini şekillendirecek “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2030 Vizyonu” projesini kamuoyuna duyurdu. Rektör Türkdoğan, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla Alanya’nın dinamikleriyle örtüşen bir “Ana Tema” belirlemek için geniş kapsamlı bir süreç başlattıklarını açıkladı. Rektör Türkdoğan, bu kapsamda yaklaşık 1,5-2 aylık bir takvim içerisinde; kurum-kuruluş temsilcileri, STK’lar ve medya temsilcilerinin katılımıyla çalışma masaları oluşturulacağını belirtti. Türkdoğan, “Esas hedefimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığımızın artması ve büyük bütçeli projelerin bize gelebilmesi için bir konuda bölgemizde lider olmamızdır. Bu çalıştayda medyayı sadece bir tanıtım merceği değil, şehrin her noktasına hâkim en önemli paydaşlardan biri olarak görüyoruz” diyerek basın mensuplarını temsilci bulundurmaya davet etti. Konuşmasında tematik çalışmaların önemine değinen Türkdoğan, bazı üniversitelerin hayvancılık ve teknoloji alanındaki başarısını örnek gösterdi. Rektör Türkdoğan, ALKÜ'nün de benzer bir ivme kazanması gerektiğini ifade etti.

TURİZM, TARIM VE TEKNOLOJİ ODAK OLACAK

Toplantıda Alanya’nın en önemli sektörü olan turizm, tropikal meyve üretimi ile lojistik ve yapay zekâ gibi konular masaya yatırıldı. Rektör Türkdoğan, özellikle turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı ve dijital dönüşüm süreçlerine üniversitenin nasıl yön verebileceği konusunda düşüncelerini belirtti. Rektör Türkdoğan, Cikcilli yerleşkesindeki yapılaşmanın sağlık, spor ve eğitim odaklı devam edeceğini, yerleşkedeki alanların da öğrenci faaliyetleri için zenginleştirileceği belirtti. Rektör Türkdoğan, kamu-özel sektör iş birliklerinin de artırılması gerektiğinin altını çizerek vizyon belirlemede bu konunun da önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.

GAZETECİLERDEN TAM DESTEK

Rektör Türkdoğan sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı ve görüşlerini dinledi. Toplantıda konuşan AGC Başkanı Coşkun, Alanya’nın turizm ve tarım konularında ön plana çıkması gerektiğini belirterek bu konuda tema oluşturulmasının isabet olacağını ifade etti. ALGC Başkanı Kesen ise Alanya’nın gelişmesi adına gazetecilerin her zaman görev üstlendiğini belirterek bu konuda tam destek vereceklerinin altını çizerek toplantının şehre ve bilim camiasına hayırlı olmasını diledi. Soru ve görüşlerin bildirilmesinin ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN