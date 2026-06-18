KEMER'DE düzenlenen HIF Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştiren milli sporcu, başarı hikâyesini ve gelecek hedeflerini Yeni Alanya'ya anlattı.

'SPORA BABAM SAYESİNDE BAŞLADIM'

-Spora nasıl başladınız?

Alanya’da doğdum ve büyüdüm. Spora 6 yaşında babamın yönlendirmesiyle başladım. Kendisi hem babam hem de antrenörüm. Kendi spor salonumuz var ve antrenmanlarımızı birlikte sürdürüyoruz. Şu anda 19 yaşındayım ve spora başladığım günden bu yana hiç ara vermedim. Disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yarışmalara aktif olarak katılıyorum. Bugüne kadar 14 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa Kupası şampiyonluğu elde ettim. Kariyerimde eksik kalan dünya şampiyonluğunu ise çok şükür bu yıl ülkemizde, Kemer’de düzenlenen organizasyonda kazanmayı başardım.

'ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU'

Dünya şampiyonası sizin için ne ifade ediyor?

Bu şampiyona benim için çok özel bir anlam taşıyor. Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri uluslararası bir organizasyonda İstiklal Marşımızı okutabilmekti. Bu yıl o hayalimi gerçekleştirdim. Kendi ülkemde düzenlenen HIF Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hem ülkemi hem de Alanya’yı en iyi şekilde temsil ettim.

'19 ÜLKEDEN GÜÇLÜ RAKİPLERLE MÜCADELE ETTİM'

Şampiyonaya kaç ülkeden katılım oldu?

Toplam 19 farklı ülkeden sporcular mücadele etti. Rusya, Ukrayna, Vietnam, Türkmenistan ve Kazakistan gibi dövüş sporlarında önemli başarılara sahip ülkelerin sporcularıyla karşı karşıya geldik. Çok zorlu maçlar yaptık ve şampiyonluğa ulaşmak için büyük emek harcadık.

'BAŞARI SÜREKLİ ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR'

Yarışmalara nasıl hazırlanıyorsunuz?

Başarıyı elde etmek kadar onu sürdürebilmek de önemli. Bu nedenle yıl boyunca farklı organizasyonlara katılarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sabahları Quadra Academy’de Performans ve Fitness Koçu Vahdet Dur hocamla birlikte güç ve kuvvet antrenmanları yapıyorum. Akşamları ise kendi salonumuzda Ju Jitsu branşındaki çalışmalarımı sürdürüyorum. Çift antrenman sistemiyle çalışıyorum. Hafta içi ve hafta sonu yoğun tempoda antrenman yapıyorum, yalnızca pazar günleri dinleniyorum. Bunun yanında beslenme, uyku ve toparlanma süreçlerine de büyük önem veriyorum. Çünkü yalnızca antrenman yapmak yeterli değil; başarı için her detayın planlı ve disiplinli olması gerekiyor.

'ÖZEL TURNUVALAR İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Alanya’dan beklediğiniz desteği görüyor musunuz?

Dünya Şampiyonası’nın ardından Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’i, Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’ü ve İlçe Spor Müdürümüz Emre Kıldırgıcı’yı ziyaret ettik. Ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Tükdoğan’ı da ziyaret edeceğiz.

Milli takım sporcusu olduğum için resmi organizasyonlarda federasyonumuz tüm masraflarımızı karşılıyor. Ancak kendimizi geliştirmek ve uluslararası tecrübe kazanmak adına özel turnuvalara da katılıyoruz. Bu organizasyonlarda ulaşım, konaklama ve beslenme gibi ciddi maliyetler ortaya çıkıyor. Özellikle bireysel spor branşlarında bu yükü karşılamak kolay olmuyor. Bu nedenle Alanyalı iş insanlarının ve sporseverlerin destekleri bizim için büyük önem taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi daha iyi temsil edebilmek adına destek görmek bizleri hem motive ediyor hem de yeni başarılara ulaşmamızı kolaylaştırıyor.

'HEDEFİM DÜNYANIN HER YERİNDE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK'

Gelecek hedefleriniz ve hayalleriniz neler?

Sporculukta hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Dünya şampiyonu oldum ancak bu başarıyı kalıcı hale getirmek ve devam ettirmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte farklı ülkelerde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda da kürsünün en üst basamağında yer almak istiyorum. Türkiye Muaythai Federasyonu’na ve Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En büyük hedefim, dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmaya devam etmek. Bunun için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim.