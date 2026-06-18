ALANYA, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra alternatif spor aktiviteleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda dünyada hızla yaygınlaşan ve "ayakta kürek sörfü" olarak bilinen Stand Up Paddle (SUP) sporu Alanya'da her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Taşınabilir yapısı, öğrenmesinin kolay olması ve her yaş grubuna hitap etmesi sayesinde öne çıkan SUP, özellikle gün doğumunda Alanya’nın tarihi siluetini denizden izlemek isteyenlerin vazgeçilmez aktivitelerinden biri haline geldi. Sabahın erken saatlerinde Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane önünde buluşan sporseverler, küreklerini Alanya'nın sakin sularına indirerek güne eşsiz bir manzara eşliğinde başlıyor. Kimi bireysel olarak denize açılırken kimi de grup turlarına katılarak Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini deniz üzerinden keşfetme fırsatı buluyor. SUP Marina’da yaklaşık iki yıldır profesyonel olarak SUP sporu yapan Öznur Arslan, Alanya’nın bu branş için sunduğu avantajları, spora olan ilginin neden arttığını ve güvenli bir SUP deneyimi için dikkat edilmesi gerekenleri Yeni Alanya'ya anlattı.

- SUP sporu nedir ve son yıllarda neden bu kadar popüler hale geldi?

SUP (Stand Up Paddle), kişinin bir board üzerinde ayakta durarak kürek çektiği bir su sporudur. Öğrenmesi kolay, her yaş grubuna hitap eden ve doğayla iç içe yapılabilen bir aktivite olması nedeniyle son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Hem spor yapmak hem de denizin tadını çıkarmak isteyenler için oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

‘ALANYA SUP İÇİN BÜYÜK AVANTAJ SUNUYOR’

- Alanya’nın SUP yapmak için sunduğu avantajlar nelerdir?

Alanya, uzun sahil şeridi, temiz denizi, yılın büyük bölümünde uygun hava koşulları ve eşsiz tarihi manzaralarıyla SUP için Türkiye’nin en avantajlı bölgelerinden biri. Özellikle Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane bölgesi eşliğinde kürek çekmek katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

- SUP’a ilgi gösterenlerin yaş aralığı genellikle nasıl?

SUP oldukça geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Çocuklardan ileri yaş gruplarına kadar herkes bu sporu yapabiliyor. Bizim turlarımıza genellikle 18-60 yaş arası katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor ancak gerekli şartlar sağlandığında daha genç veya daha ileri yaşlardaki misafirlerimizi de ağırlıyoruz.

‘İLK KEZ DENEYENLER DE RAHATLIKLA YAPABİLİYOR’

- Daha önce hiç deneyimi olmayan biri SUP yapabilir mi? Yeni başlayanlara verdiğiniz eğitimler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kesinlikle yapabilir. Katılımcılarımızın önemli bir kısmı ilk kez SUP deneyimi yaşıyor. Tur öncesinde temel denge, kürek tekniği, güvenlik kuralları ve denizde hareket etme konularında kısa bir eğitim veriyoruz. Ardından birebir destek sağlayarak herkesin güvenli ve keyifli bir şekilde suya çıkmasını sağlıyoruz.

‘GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULUYOR’

- Denizde güvenliği sağlamak adına hangi önlemleri alıyorsunuz?

Güvenlik bizim önceliğimizdir. Katılımcılarımıza can yeleği temin ediyor, hava ve deniz koşullarını sürekli takip ediyoruz. Turlarımıza takip botu eşlik ediyor ve grup halinde hareket ediyoruz. Uygun olmayan hava koşullarında ise turu ertelemeyi tercih ediyoruz.

- SUP yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar nelerdir?

Öncelikle hava ve deniz şartları dikkate alınmalıdır. Can yeleği kullanımı ihmal edilmemeli, grup düzeni bozulmamalı ve belirlenen rota dışına çıkılmamalıdır. Ayrıca yüzme alanlarına ve deniz trafiğine dikkat etmek de büyük önem taşır.

- SUP turizmi Alanya’da ne kadar ilgi görüyor?

Son yıllarda ilgi sürekli artıyor. Özellikle insanlar klasik tatil anlayışının dışında farklı deneyimler arıyor. SUP hem spor hem de doğa deneyimi sunduğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Alanya’nın doğal ve tarihi güzellikleri de bu ilgiyi artırıyor.

- Yabancı turistlerin SUP’a ilgisi var mı?

Evet, oldukça yüksek. Özellikle Avrupa’dan gelen turistler SUP sporuna aşina oldukları için turlarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar. Birçok misafirimiz tatillerinin en keyifli anlarından biri olarak SUP deneyimini gösteriyor.

- En çok hangi bölgelerde veya rotalarda SUP yapıyorsunuz?

En çok tercih ettiğimiz rota Alanya Tersanesi ve Kızılkule çevresi. Tarihi yapıların denizden görünümü katılımcılarımıza farklı bir perspektif sunuyor. Ayrıca deniz koşullarının uygun olduğu bölgelerde farklı rotalar da planlayabiliyoruz.

‘GÜN DOĞUMU TURLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

- Gün doğumu ve gün batımı turlarınıza ilgi nasıl?

Özellikle gün doğumu turlarımız büyük ilgi görüyor. Sabahın sakinliği, denizin durgunluğu ve güneşin Alanya Kalesi’nin arkasından yükselişini izlemek katılımcılar için unutulmaz bir deneyim oluyor. Gün batımı turları da aynı şekilde yoğun talep görüyor.

‘HEM BEDENE HEM ZİHNE İYİ GELİYOR’

- SUP’un fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıları nelerdir?

SUP tüm vücudu çalıştıran bir spor. Denge, koordinasyon ve kas gelişimine katkı sağlıyor. Bunun yanında deniz üzerinde geçirilen zaman insanların stresten uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Katılımcılarımızın çoğu tur sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmiş hissettiklerini söylüyor.

- Alanya’da SUP sporunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Oldukça parlak görüyoruz. Alanya’nın coğrafi avantajları ve turizm potansiyeli düşünüldüğünde SUP’un önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kişiye ulaşacağını düşünüyoruz. Doğru tanıtım ve güvenli organizasyonlarla Alanya’nın SUP alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olabileceğine inanıyoruz.

- Alanya’da SUP yapmak isteyenlere vermek istediğiniz mesaj nedir?

SUP’u denemek için profesyonel sporcu olmanız gerekmiyor. Bir kez deneyimleyen birçok kişi bu spora kısa sürede ilgi duymaya başlıyor. Alanya’nın eşsiz denizinde, tarihi manzaraları eşliğinde kürek çekmenin keyfini herkese tavsiye ediyoruz. Doğayla iç içe, güvenli ve unutulmaz bir deneyim için herkesi SUP sporunu keşfetmeye davet ediyoruz.