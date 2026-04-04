GENEL kurulda yapılan seçimle birlikte Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK Başkanlığı’na seçilerek yeni dönemin başkanı oldu.

TMOK’TA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

İstanbul Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, spor dünyasının farklı branşlarından isimlerin yer aldığı yönetim, kurul ve denetim yapısı şekillendi.

Yeni dönemde TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Duriye Özlem Akdurak (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi),

Taha Akgül (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi),

Hamide Bıçkın,

Suat Çelen (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi),

Prof. Dr. Bilge Donuk,

Murat Kaya,

Bahar Mert (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi),

Şafak Müderrisgil (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi),

Ahmet Olmuştur (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi),

Elif Özdemir Şankaya,

Seyit Bilal Porsun,

Hüseyin Ersan Topbaş,

Hasan Engin Tuncer (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)

ve Hidayet Türkoğlu (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi) yer aldı.

EMİN MÜFTÜOĞLU’NA SİCİL KURULU’NDA GÖREV

Türkiye Olimpiyat Komitesi temel kurullarından birisi olan Sicil Kurulu’nda; Opr. Dr. Hüsnü Müjdat Enginsu,

Aybars Hünalp, Emin Müftüoğlu, Bahri Tanrıkulu ve Ayşe Ayda Uluç görev aldı. Uluslararası Deneyim, Olimpik Katkı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nın yanı sıra uluslararası spor yönetiminde de aktif görevler üstlenen Müftüoğlu, edindiği deneyimi TMOK çatısı altında Türk sporunun gelişimi ve olimpik değerlerin güçlendirilmesi için değerlendirecek. (TBF BÜLTEN)

