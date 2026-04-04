İŞTE O YAZI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla kolluk birimlerine 'basın kartı' konulu yazı gönderildi.

Yazıda; basın kartının, basın mensuplarının mesleki çalışmalarını yerine getirirken kendilerine birtakım yetki ve ayrıcalıklar sağlayan bir belge olduğu ve belirli şartları taşıyan sektör çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, "Basın kartı bilgiye erişim hakkı, haberleşme hürriyeti ve kamusal denetim mekanizmalarının işletilmesi noktasında önem arz etmektedir. 13 Ekim 2022 tarihinde 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun Ek Madde 1'inde yapılan değişiklikle kanuna 'Basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi' olduğu hükmü eklenmiştir. Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, 'Basın kartları, başkanlıkça verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesidir' şeklinde nitelendirilmiştir. Mezkur kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 'resmi kimlik belgesi' statüsüne sahip olan basın kartları kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda usulüne uygun olarak düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerimizce ayrıca bir kimlik belgesi ibraz etmelerinin istenmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim" denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 3.5 yıl önce yapılan yönetmelik değişikliğine rağmen bugüne kadar sahaya yansıyan bir değişim olmadığını ve basın kartının yanında ek bir kimlik ibraz etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin bu yazılı uyarısı çok önemlidir. Bu tarihten itibaren bizler de bu yazının gereğinin yapılıp yapılmadığının takipçisi olacağız. Sayın Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı şükranlarımızı sunuyorum” dedi.