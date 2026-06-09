Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda 2026 yılının ilk beş ayında toplam 239 bin 578 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 1.769 olarak kayıtlara geçti. DHMİ’nin mayıs ayı verileri, bölgedeki hava trafiğinin yılın ilk bölümünde hareketli geçtiğini ortaya koydu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 havalimanı istatistiklerine göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 141 bin 717 yolcu ağırlandı. Dış hatlarda ise 97 bin 861 yolcuya hizmet verildi. Böylece toplam yolcu sayısı 239 bin 578’e ulaştı.

İÇ HATLAR YİNE İLK SIRADA

Verilere göre yolcu hareketliliğinin büyük bölümü iç hatlarda gerçekleşti. Beş aylık dönemde iç hat yolcu sayısı toplam trafiğin önemli kısmını oluştururken, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dış hat hareketliliğinde de artış beklendiği değerlendiriliyor.

1.769 UÇAK TRAFİĞİ KAYDEDİLDİ

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda aynı dönemde iç hatlarda 1.098, dış hatlarda ise 671 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam uçak sayısı 1.769 oldu.

Turizm sezonunun yoğunlaşacağı yaz aylarında özellikle Avrupa ülkelerinden gelecek charter ve tarifeli seferlerle dış hat yolcu sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), DHA