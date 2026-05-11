ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Ainura N. avukatlarıyla birlikte katıldı. Dava kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda, bağırsak hastalığı da bulunan çocuğun ölümünün ağır beslenme yetersizliği (Protein Enerji Malnütrisyonu) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, bakım ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin ölümde etkili olduğu değerlendirildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın çocuğu üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü ölüm sonucunu öngörmesine rağmen yerine getirmediğini belirterek, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesi kapsamında “İhmali davranışla kasten öldürme” suçunu oluşturduğunu ifade etti ve cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede savunma yapan sanık Ainura N. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Çocuğuma iyi baktım. Ben de doktorum. Sağlık ocağına götürdüğümde bana herhangi bir olumsuzluk söylenmedi” dedi ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın “ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Heyet, suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu ve olayın oluş biçimini dikkate alarak sanığı önce 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK’nın 62. maddesi kapsamında 1/6 oranında indirim uygulanarak ceza 17 yıl 6 aya düşürüldü.(Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi