Alanya’da yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde orman yangını riski bir kez daha kendini gösterdi. Dün saat 14.15 sıralarında, Alanya’nın Türktaş Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Dağlık ve ormanlık yapısıyla bilinen Türktaş Mahallesi’nde çıkan yangın, çevrede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve düşük nem oranı nedeniyle bölgede yangınların kısa sürede büyüme riski taşıdığı biliniyor. Ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevredeki geniş ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

HELİKOPTER VE 30 YANGIN İŞÇİSİ SEVK EDİLDİ

Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale edildi. Havadan yapılan su atışları ile karadan yürütülen koordineli çalışma, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu.

Bölgedeki sarp arazi koşullarına rağmen ekipler yangına hızlı şekilde ulaşarak alevlerin çevredeki kızılçam ormanlarına sıçramasını önledi. Müdahale sırasında hem havadan hem de karadan eş zamanlı çalışma yürütüldü.

0.1 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 0.1 hektarlık yani yaklaşık 1.000 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Yangının daha geniş bir alana yayılmadan söndürülmesi, olası büyük bir felaketin önüne geçti.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Olası yeniden alevlenme riskine karşı alan dikkatle kontrol edildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz döneminde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.