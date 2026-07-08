ALANYA'NIN Şıhlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Hilmi Ergin, mahalle yolunda meydana gelen çökme nedeniyle tapulu bahçesinin zarar gördüğünü öne sürerek Alanya Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaklaşık 5 aydır yetkililere ulaşmaya çalıştığını söyleyen Ergin, tüm başvurularına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını iddia etti.

"YOL TAPULU ARAZİMİN İÇİNE ÇÖKTÜ"

Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kış aylarında çöktüğünü belirten Ergin, yolun kendi arazisine doğru kaydığını ve akan suların bahçesine zarar verdiğini ifade etti. Bahçesindeki avokado ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü dile getiren Ergin, "Yol benim tapulu yerimin içine çöktü. Yukarıdan gelen su doğrudan bahçeme aktı. Toprağım sürüklendi, bahçem bahçelikten çıktı" dedi.

"BAHÇEMİ TANKERLE SULUYORUM"

Bahçesindeki sulama sisteminin de zarar gördüğünü söyleyen Ergin, su kaynağına ulaşımın menfezin kapanması nedeniyle engellendiğini belirtti. Sulama yapmak için tanker ve vidanjörle su taşımak zorunda kaldığını anlatan Ergin, "Motor sistemim, kablolarım ve su hattım zarar gördü. Menfez kapandığı için suyun önü kesildi. Bahçemi artık tankerle sulamak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

"İKİ GÜN ÇALIŞIP GİTTİLER"

Belediye ekiplerinin bölgede kısa süreli bir çalışma yaptığını ancak sorunun kalıcı olarak giderilmediğini savunan Ergin, "İki gün kepçeyle çalışma yapıldı, sonra ekipler ayrıldı. O günden bu yana herhangi bir çalışma yapılmadı. Defalarca aradım, makamlarına kadar gittim. Sürekli 'Geldik, geliyoruz, geleceğiz' denildi ancak çözüm üretilmedi" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAT DUVARI YAPILMADI"

Yol kenarında istinat duvarı bulunmadığını öne süren Ergin, bu nedenle yağışlarla birlikte yolun bahçesine doğru kaydığını iddia etti. Yetkililere seslenen Ergin, mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyerek, "Beş aydır çözüm bekliyorum. Bahçem büyük zarar gördü. Artık sesimin duyulmasını ve gerekli çalışmanın yapılmasını istiyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)