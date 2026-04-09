Alanya’da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 27 gün hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. Yerel basında yer alan bilgilere göre operasyon, Mahmutlar Mahallesinde gerçekleştirildi.

MAHMUTLAR’DA ADRESİ BELİRLENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün izini sürmek için teknik takip yürüttü. Yapılan çalışma sonunda E.A.’nın bulunduğu adres tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi ve hükümlüyü gözaltına aldı. Yakalama işleminin Mahmutlar Mahallesi’nde yapıldığı bildirildi.

Bu tür operasyonlar Alanya’da son haftalarda da sıklaştı. İlçede hem emniyet hem jandarma ekipleri, kesinleşmiş cezası bulunan ya da uzun süredir aranan hükümlülere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde benzer biçimde farklı suçlardan aranan başka firarilerin de yakalandığı görüldü.

ADLİYE SONRASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerden sonra cezaevine gönderildi. Yerel haber kaynağındaki bilgiye göre mahkeme kararının ardından E.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.