Alanya’da yarın hava yeniden yağışlı bir seyir izliyor. 8 Nisan Çarşamba günü kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Özellikle gün boyu aralıklarla kuvvetlenecek yağışların, ulaşım ve açık hava planlarını zorlaştırması bekleniyor.

ALANYA MERKEZDE YAĞIŞ GÜN BOYU SÜRECEK

Şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın gün içinde etkisini artırması öngörülüyor. Meteorolojik verilere göre en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 22 derece civarında olacak. Yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkta düşüş yaşanabilir.

Ani bastıran sağanaklar ve gök gürültüsü, özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için risk oluşturuyor. Nem oranındaki artışla birlikte hava daha serin hissedilecek.

KIYI İLÇELERİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Alanya ile birlikte Gazipaşa ve çevresinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı hattında gün boyunca aralıklarla devam edecek yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Bölgede hava genel olarak serin ve nemli olacak. Özellikle deniz kıyısında rüzgarla birlikte hissedilen serinlik artabilir.

İÇ KESİMLERDE SİS VE DAHA DÜŞÜK SICAKLIK

Alanya’nın iç kesimlerinde, özellikle Akseki ve Gündoğmuş çevresinde yağışın yanı sıra yer yer sis etkili olabilir. Bu bölgelerde sıcaklıklar kıyıya göre daha düşük seyredecek.

SÜRÜCÜLERE VE VATANDAŞLARA UYARI

Gün boyu etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle kaygan zemin riski artıyor. Sürücülerin dikkatli olması, ani fren ve hızdan kaçınması önem taşıyor. Açık alanda bulunacak vatandaşların ise şemsiye ve yağmurluk ile hazırlıklı olması öneriliyor.

Kısa süreli ancak yoğun yağışların, gün içinde hayatı zaman zaman aksatabileceği değerlendiriliyor.