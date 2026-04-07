İbrahim Tatlıses yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11.20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.