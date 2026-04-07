Alanya’da özellikle İskele ve Kızılkule çevresinde uzun süredir gündemde olan kanalizasyon sorununun çözümü için sahada çalışma yürütülüyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgede devam eden altyapı müdahalesiyle birlikte yaklaşık 20 yılı aşkın sorunun sona yaklaş­tığını açıkladı.

ÇALIŞMA GÜZELYALI HATTINDAN İLERLİYOR

Belediye Başkanı Özçelik’in verdiği bilgiye göre, Güzelyalı Caddesi üzerindeki çalışmalar devam ederken, Üçgen Kavşak ile Müze arasındaki bölümde de altyapı süreci başladı. Çalışmanın yalnızca belediye ekipleriyle sınırlı olmadığı, ASAT, TEDAŞ ve internet altyapı şirketlerinin de aynı hatta görev aldığı belirtildi.

Bölgedeki uygulamanın, daha önce Atatürk Caddesi’nde yürütülen altyapı modeline benzer şekilde ilerlediği ifade edildi. Bu yaklaşımın, ileride yeniden kazı yapılmasının önüne geçmesi ve şehir merkezindeki altyapının daha düzenli hale gelmesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

EN KRİTİK NOKTA KIZILKULE HATTI

Özellikle Kızılkule önünden eski belediye binasına kadar uzanan kanalizasyon hattı, yıllardır hem bölge sakinlerinin hem de esnafın gündemindeydi. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan bu noktada yaşanan altyapı sorunu, Alanya’nın vitrin bölgelerinden birinde kötü görüntü oluşturuyordu.

Başkan Özçelik, kazı çalışmalarının Kaymakamlık Evi önündeki istasyondan başlayarak Kızılkule yönüne doğru sürdüğünü belirtti. Böylece Alanya sahil bandının en hareketli noktalarından birinde altyapının yenilenmesi hedefleniyor.

DENİZE YAKINLIK SÜRECİ YAVAŞLATTI

Çalışma sırasında en önemli zorluklardan birinin, hattın denize yakın konumu ve zemindeki kumlu yapı olduğu aktarıldı. Yer altı suyuyla karşılaşılması nedeniyle ekiplerin kontrollü ilerlemek zorunda kaldığı, bu durumun da süreci zaman zaman yavaşlattığı bildirildi.

Buna rağmen hattın büyük bölümünde mesafe alındığı ve sahadaki çalışmanın planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.

BÖLGE ESNAFI VE TURİZM İÇİN DE ÖNEMLİ

Kızılkule ve İskele hattında yapılacak bu altyapı düzenlemesi, yalnızca teknik bir belediye hizmeti olarak görülmüyor. Aynı zamanda turizm, esnaf hareketliliği ve şehir estetiği açısından da önem taşıyor. Alanya’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan bu bölgede altyapı kaynaklı sorunların giderilmesi, hem günlük yaşamı hem de kentin dışarıya verdiği görüntüyü doğrudan etkiliyor.

Özçelik, açıklamasında 10 ila 15 gün içinde Eski Belediye Binası ile Kızılkule arasındaki kanalizasyon hattındaki uzun süredir devam eden sorunun sona ereceğini belirtti.