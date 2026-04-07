ALANYA Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında yapıldı. Her toplantı öncesi olduğu gibi kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, Alanya Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Başkan Özçelik, “2010 yılında Alanya Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için bir çalışma yapılmıştı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzalanmıştı. O dönem ön incelemedeki eksikler nedeniyle müracaat geriye çekilmiş. 2012 yılında yapılan ikinci müracaat bakanlıkların ortak kararıyla tekrar geriye çekilmişti. Biz göreve başladığımız 2024 yılında bu süreci yeniden başlattık. Bu defa farklı bir şey yaptık. Daha önce belediye kadrosu ile hazırlanan raporu, uzman danışmanlarla birlikte kapsamlı ve nitelikli bir şekilde hazırlamak için yola çıktık. Belediyemiz tarafından hazırlanan bu plan, Danışma Kurulu’nca uygun bulundu, eş güdüm ve denetleme değerlendirilmesine sunuldu. 17 Mart 2026 tarihiyle de resmen onaylandı. Şu andan itibaren Belediye adına işimizi tamamladık, dosyamızı bakanlıklarımıza ilettik ve onlarla eş güdüm halinde takip edeceğiz.” dedi.

‘EKİPLERİMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE SAHAYA YETİŞMEYE ÇALIŞTI’

Ay içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Özçelik, “Mahmutlar Mahallemizde Şehit Zekeriya Zencirli Sokak, Sarıhasanlı Sokak ve 30 Metreli Yol’da sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirdik. Demirtaş Siteler Bölgesi’nin asfaltını yaptık. Toptancı hal yolunda çalışmalara başladık. Oradaki yeni kavşak nedeniyle yaşanan sorunları da UKOME ile birlikte çözdük. Sugözü’nde sathi kaplama yaptık. Şıhlar ve Aliefendi mahallelerinde köy konakları düzenlemelerini tamamladık. İspatlı Mahallesi’nde kapalı alan olarak planladığımız çalışmanın sonuna geldik. Mart ayı boyunca Hacet Deresi’nde temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Allah’ın rahmetinin çok olduğu dönemde yukarıdan gelen kum ve çakılların Hacet Deresi’ndeki kapalı kısmı doldurmasıyla karşılaşmıştık. Buranın dolmaması ve tıkanmaması gerekiyordu. Böyle bir durumda su taşacak ve şehrimize gelecekti. Biz orada iş makineleriyle kesintisiz bir çalışma yürüttük. Son dönemde çok yoğun yağışlar aldık. Çok sayıda heyelan, yol kayması, istinat duvarı hasarı oldu. Asmaca, Gümüşkavak, Yalçı, Toslak, Bayır, Dereköy, Mahmutseydi, Uzunöz ve Başköy gibi pek çok mahallemizde yollar kapandı. O dönemde neredeyse 24 saat esasına göre ekiplerimiz sahaya yetişmeye çalıştı. Akçatı, Süleymanlar ve Bıçakçı mahallelerimizde hala kapalı yerler var ve açabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Yaylalarda tahribatlar maalesef çok daha fazla olmuştu. Gören, Köprübaşı, Kadıyakası, Kaplanhanı, Dere Çukuryurt yaylalarında kapanan yolları açtık ancak mevcuttaki kar bitince yine yoğun bir çalışma bizi bekliyor.” diye konuştu.

‘20 SENEDİR SÜREN KANALİZASYON SORUNU TARİHE KARIŞIYOR’

Güzelyalı Caddesi’ndeki çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizen Başkan Özçelik, “Üçgen kavşak ile Müze arasındaki bölüme de girdik. ASAT, TEDAŞ ve internet şirketleri ile beraber Atatürk Caddesi’ndeki çalışmanın aynısı burada da yapılmalıydı. Biz aradan bunu da çıkaralım dedik. Bu yolun asfaltı da en kısa zamanda tamamlanacak. Ayrıca Alanya’ya bir turist gemisi geldiğinde de görüyordu ki İskele’nin orada Kızılkule önünden Eski Belediye Binası’na kadar olan bölümde 20 seneden fazladır bir kanalizasyon problemi var. Kaymakamlık Evi’nin önündeki istasyondan başlayarak Kızılkule’ye doğru kazmaya başladık. Hemen yanımızda deniz ve kum olduğu için su geldi ve bu durum bizi biraz yavaşlattı ama Belediye Sosyal Tesisi önüne kadar geldik. 4,5-5 metre mesafeden 3 metreye kadar yükseldik, biraz daha gidince su gelme işi bitecek. 10-15 gün içerisinde Eski Belediye Binası ile Kızılkule arasındaki kanalizasyon hattının problemi 20 seneyi geçen bir süre sonra bitmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK ALANYA BELEDİYESİ’NİN MALİ DURUMUNU ANLATTI

Alanya Belediyesi’nin mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, “2026 itibariyle bütçemiz pozitif olarak devam ediyor. Bilançoda eksi 71 milyon lirayla aya giriyoruz demiştik. Artık her ay artı 59 milyon lira ile giriyoruz. 2023 ve öncesindeki borçları ödeyemiyoruz. Bunun nedeni alacaklıların üzerindeki vergi icrası gibi durumlardan dolayı. Pozitif olarak yolumuza devam ediyoruz. Ortada bir bilgi kirliliği var. ‘Alanya Belediyesi’nin 2 milyar lira SGK borcu var. İcra geldi’ diyorlar. Alanya Belediyesi ve iştiraklerinin bugün itibariyle SGK’ya 623 milyon 987 bin lira borcu vardır, 2 milyar lira değildir. Alanya Belediyesi ve iştiraklerinin 657 milyon 570 bin lira da vergi borcu var. 1 milyar 281 milyon lira olsa ve bugün yatırsak, Alanya Belediyesi’nin devlete bir kuruş borcu yok demektir. 2 milyar, 3 milyar lira yazanlar lütfen bizden bilgi isteyin. 657 milyon lira vergi borcumuz var ki buna karşılık olan ücrette var. Alanya Belediyesi tarafından 25 Aralık 2023’te doğru bir işlem yapılmış ve 144 milyonluk vergi borcu düşsün diye bir başvuru yapılmış. Biz geldik ve 30 Temmuz 2024’te 61 milyon liralık borç düşümü talep ettik, 2 Şubat 2026’da ise 151 milyon liranın borçtan düşülmesi adına başvurduk. Belediyelerden, devlet kendine ait yerleri istiyor, borcundan düşüyor. Bunların içinde cami yerleri, sağlık ocakları var ve bunların tamamı devletin. Devlet, benim yerimi bana ver, borcumdan düşeyim diyor. Bunların toplamı 356 milyon 700 bin lira. 657 milyon lira vergi borcumuzdan 357 milyon lira düşün dedik ama maalesef bunu sağlayamadık. Vaktinde düşülseydi 60 milyon liranın üzerinde faizi daha az ödeyecektik. Bu para düşerse 300 milyon lira borcumuz kalır. 357 milyonu düşürsünler, 300 milyon da borcum kalsın. 6 ayda ödeyeceğim. Yeter ki düşsünler. Buraya ödediğimiz faizlere yazıktır, günahtır. Bu para hepimizin faizi, bu 657 milyon liranın 200 milyon liraya yakını zaten faiz” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK PROJELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Başkan Özçelik açıklamalarına, “Son günlerde sosyal medyada ve internet sitelerinde, ‘Osman Tarık Özçelik seçimde vaat verdi, seçimi kazandı, projeler nerede?’ diyorlar. 2025 yılında neler yaptığımızı, Ocak Ayı’ndaki meclis toplantımızda anlattım. Seçim çalışmamızda yapılanlarla ilgili bir izahat yapacağım. İstediğim şu ki, siyaseti bilenlerin de sözüdür; “hizmetin siyaseti olmaz”. Belediye başkanlığı koltuğunu emaneten aldım. Kimse burada kalıcı değil. Alanya’ya CHP’nin sıralarından hizmet etmek için belediye başkanı oldum ve halkımız da bu konuda yetki verdi. Geçmiş dönemin 2014 yılı seçimlerine girerken ki seçim kitapçığında 31 tane proje veya işe yer veriliyor. Bunların 3 tanesi yapılmış. Yeni belediye binası bu seçim kitapçığında var ama 2024 yılında yapılabildi. Biz geldiğimizde bitme aşamasındaydı, borcun yüzde 80’ini biz ödeyip tamamladık. 2014’te Çevre Yolu Projesi, Hayate Hanım Otopark, Barbaros Otopark projeleri, Büyük Alanya Otogarı, ulaşım, altyapı hizmeti, içme suyu, kanalizasyon, koordinasyon merkezi, kentsel gelişim projesi, Keykubat Yaşam Merkezi, Alanya Kent Müzesi Projesi gibi birçok proje var. Mesela Kent Müzesi bir şehir için çok önemlidir ama yapılamamış. Biz, Kaymakamlık taşınınca şu anda kullanılan kaymakamlık binasını bize verin kent müzesi yapalım diye talepte bulunduk. Bu talep için hepinizden destek istiyorum. Botanik Parklar, Akdağ Kayak Merkezi yapılacak ve Alanya’ya doğal gaz getirilecekmiş. 2014 yılında doğal gazı getirebilir miydiniz? BOTAŞ’ın ana gaz taşıma hattı yoksa Alanya’ya da, Manavgat’a da, Gazipaşa’ya da getirmezsiniz. 2019 kitapçığında ise 82 projeye yer verilmiş ve 11 tanesi kısmen yapılmış. Master alanlar, eğlence merkezleri denilmiş, kent merkezi projesi, kale diyarı, prestij caddesi, Alanya Kalesi UNESCO’ya alınacak denilmiş. 2019’tan 2024’e bir şekilde bunlar olmamış. 82 adet seçim kitapçığında yapacağız denilen vaat var ve bunların 11 tanesi haricinde hiçbiri yapılmamış. Geldik 2024’e. Acil Afet Durum Merkezi yapacağız diye konulmuş ve biz oluşturduk, 2 sene geçti. Yapacağız dedik, yaptık. Oba öğrenci yurdu arkasında; afet işleri, Kızılay ve AFAD’ı aynı yerde konuşlandırdık. 2019’da kültür merkezi yapacağız demişler, bu bina bitmediği için yapamamışlar. Biz eski binamızda proje çalışmasını bitirdik, onaylar alındı ihale çalışmaları başlayacak. Damlataş Sosyal Kültürel Yaşam Alanı denilmiş, biz burası için bu ay içerisinde ulusal yarışmaya çıkıyoruz. DEMAŞ diye bilinen yeri yarışmaya çıkararak Alanya’mıza yakışır bir yer yapacağız. Yarışma sonrasında en kısa sürede inşaata başlayacağız. Master planlar denilmiş, Turizm Master Planı’na başladık, Kıyı Master Planı çalışmamız da başladı ve hatta Cuma günü İstanbul’dan hocalarımızla toplantımız var. Prestij caddesi şeklinde yazmışlar, Atatürk Caddesi’ni rekor bir masrafla yeniliyoruz. Oba Kültür Sanat Eğitim Medresesi denmiş, o dönem başlanmış. Tarihi yapılara karşı farklı bir ilgim var. Orayı da üzerinde durarak tamamladık. Avsallar Kültür Merkezi ve Düğün Salonu denilmiş, proje çizilmemiş ama biz projeyi çizdik ve bu yıl içerisinde Avsallar’a 800 kişilik düğün salonu projesinin ihalesine çıkacağız. Mamadı’da Eşgilik Düğün Salonu Park ve Düğün Salonu denilmiş, biz buna başladık. Kent meydanı demişiz, iskele çay bahçesi yapılmış. Orayı mezbelelikten kurtardık ve vatandaşımızın hizmetin açtık. Barış Manço Parkı’nı, Sanat Sokağı’nı yeniledik. Sulu Park’ın projesi de bitmek üzere. Eski belediye binası ihaleye çıkacak. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Riskli alan ilan edilen bölge iki defa planlandı, iki defa mahkemeden döndü. Üçüncü kez dönmesin diye elimizden geleni yaptık, mülk sahipleri ile de görüştük. Şu an Bakanlıkta onayda ve bir itiraz gelmeyecek diye düşünüyoruz. Oba’ya Kent Park yapacağız demiştik ama olmayacak. Hala ben itiraz ediyorum orada planlanan bir hastane var. Orası şehrin kalbi ve bizi trafik, otopark açısından perişan edecek ancak bu yüzden orayı yapamayacağız. Mahmutlar Kültür Merkezi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle görüşüyoruz, bir sonuca ulaşma ihtimalimiz yüksek. Tophane Mahallesi’nin canlandırılması demişiz ve yürüyüş yolları projemiz kuruldan geçti. Biz şu bölgeyi yapıyoruz diyeceğiz ve yapacağız. Halk Kart demişiz, tüm tesislerimizde kullanılıyor. Alanya’da ikamet eden vatandaşlarımız indirimlerden faydalanıyor. Halk kafeler dedik yaptık. Mahmutlar Sosyal Tesisi de ihaleye çıkıyor. Avsallar da aynı şekilde ve Mili Eğitim ile bir takas işimiz var. Bakanlıkta onayda. Orası da ihaleye çıkacak. Halk plajları yazmışız. Çok sayıda halk plajı devreye aldık. Uyumayan kütüphaneyi Mahmutlar’da devreye aldık. Türktaş’ta kırsal yapıları güncelledik. Dere ve çay ıslahları yapıyoruz. Akçalıoğlu Parkı’nı ihaleye çıktık. Burada 24 bin metrekare alan var ve ihalesi 29 milyon liraya tamamlandı. İlk kazma da vuruldu. Yar Deresi’nde ihale dosyamız tamamlanmak üzere. Burayı bizzat ben ve arkadaşlarım siyaset gözetmeden gezdik, planladık. Oba Çayı kenarı için de projemiz hazır. Demirtaş’ta Sedre Çayı kenarı 3 kilometreye yakın bir yeri kendi imkanlarımızla yaptık. Çok güzel oldu.” şeklinde sürdürdü.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN ATATÜRK CADDESİ AÇIKLAMASI

Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özçelik, “6 Ocak’taki meclis toplantısında Atatürk Caddesi ile ilgili konuştum. Ekim ayında bilgilendirme toplantısı yaptık ve 3 Kasım’da kazmayı vurduk. Ne söylediysek arkasındayım. 20 Mayıs’tan 10 gün önce olur, 10 gün sonra olur demiştim. Şimdi söyleyeyim. Asfalt işimiz eğer günlerce süren bir yağmur olmazsa 20 Mayıs’tan 10 gün önce ya da 10 gün sonra bitecek. Burada büyük bir emek var. Ekim ayı içinde siyasi partileri, basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını davet ettik ve bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıdan önce 6 ayda 6 toplantı ve planlama yaptık. Başlayacağımız ve bitireceğimiz tarihi söyledik. Toplantılarımıza katılma nezaketinde bulunmayan, bizim yaptığımız işleri söylemeyen, halkı bilgilendirmeyenler, yollar kötü diye yayın yapıyorlar. O yollar Mayıs sonunda söz verdiğimiz gibi bitecek. 3 binin üzerinde broşür dağıtarak esnafımıza bildirdik, billboardlara astık ve tüm bilgilendirmelerimizi yaptık. Alanya halkını doğru bilgilendirmek lazım. Eleştiri kabul, yanlış yaparsak kabul ama emeğe saygı gösterilsin” dedi.

2025 YILI FAALİYET RAPORU MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ

Gündem maddelerinde Alanya Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu’na geçilmesinden önce Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kanun gereği koltuğunu Belediye Meclis Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın’a devretti. Alanya Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu, parti grup sözcülerinin söz almasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. İkinci gündem maddesiyle yapılan oylama neticesinde Meclis Birinci Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Meclis İkinci Başkan Vekili ise Abdurrahman Açıkalın seçildi. Meclis katipliğine ise asil üye olarak; İrem Yunusoğlu ve Asrın Ateşoğlu, yedek üyeliğe ise Ufuk Aras Solmaz ve Engin Alataş seçildi. Belediye Encümenine de Mahmut Köse, Ayhan Baysal ve Haydar Uyar seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yapılan oylama ile komisyonlar şu isimlerden oluşturuldu:

Plan ve Bütçe Komisyonu; Engin Alataş, İrem Yunusoğlu, Ali Yardım, Hüseyin Güney ve Alper Birer

İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Hasan Can Kamburoğlu, Mahmut Köse, Haydar Uyar, Ayşe Yakar Anılgan ve Alaaddin Işık

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu; Halime Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, Ali Taşlı, Kayhan Balta ve Muammer Özbudak

Kent Estetik Kurulu Komisyonu; Abdurrahman Açıkalın, Ufuk Aras Solmaz, Halime Ceylan, Ayşe Yakar Anılgan ve Alaaddin Işık

Kentsel Dönüşüm Komisyonu; Hasan Can Kamburoğlu, Halil Durusoy, Mahmut Köse, Ayşe Yakar Anılgan ve Alaaddin Işık

Meydan, Cadde, Sokak, Park vb. Ad Verme Komisyonu; Ahmet Top, Ali Taşlı, Kayhan Balta, Muammer Özbudak ve Ali Kamburoğlu

Numarataj Komisyonu; Ahmet Top, Ali Taşlı, Muammer Özbudak, Serdar Sönmez ve Kayhan Balta

Kültür ve Turizm Komisyonu; Ahmet Top, Asrın Ateşoğlu, Ayhan Doğru, Abdullah Öztürk ve Kenan Ersoy

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Nazmi Zavlak, Ali Taşlı, Mustafa Eroğlu, Hüseyin Güney ve Kenan Ersoy

Esnaf ve Ticaret Komisyonu; Ayhan Doğru, Şahin Ararat, Abdullah Öztürk, Muammer Özbudak ve Velittin Yenialp

Spor, Doğa ve Çevre Komisyonu; Hüseyin Kaya, Asrın Ateşoğlu, Şahin Ararat, Hüseyin Güney ve Kenan Ersoy. 2025 yılı Mali Yılı Belediye Gelir ve Giderleri ve Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerinin Denetim Komisyonu kararına ilişkin Mali Hizmetler Müdürü İsmail Yetgin meclise bir rapor sundu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, DMD hastası Taha Miraç için düzenlenen kermese katılan ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Bir sonraki Meclis Toplantısı’nın 5 Mayıs Salı günü yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN