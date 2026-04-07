​‘HEDEFLERİMİZİ VE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEĞİZ’

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek, kongre öncesi yapılacak istişarelerin önemine değindi. Sarıca, davetinde şu ifadeleri kullandı:

​"Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatımızın 8. Olağan Kongresi öncesinde, siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelmek amacıyla perşembe günü saat 10.00’da bir kahvaltı programı düzenliyoruz. Kahvaltı programımızı MGV Cafe’de gerçekleştireceğiz. Programımızda kongre sürecimize dair fikir alışverişinde bulunacak, partimizin hedeflerini paylaşacak, yerel ve genel gündeme dair değerlendirmeler yapacağız. Katılımınızdan memnuniyet duyacağız."

​KADIN KOLLARI SAHADA: AVUKATLAR UNUTULMADI

​Teşkilat çalışmaları kongre hazırlıklarıyla sınırlı kalmazken, Saadet Partisi Alanya Kadın Kolları da saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen ve ekibi, son olarak Avukatlar Günü dolayısıyla Alanya’da görev yapan avukatları ziyaret etti.

​Adaletin tesisi için avukatlık mesleğinin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Gülşen, ziyaretleri sırasında çeşitli ikram ve hediyeler takdim etti. Gülşen, "Savunma hakkının olmazsa olmazı olan avukatlarımızın çabalarını takdir ediyor; daha adil bir düzen için onlara her zaman ihtiyaç duyduğumuzu ifade ediyoruz," diyerek adaletin bel kemiği olan hukukçuların gününü kutladı.

​Saadet Partisi Alanya teşkilatı hem kongre hazırlıkları hem de sosyal saha çalışmalarıyla ilçe genelindeki siyasi hareketliliğini artırmaya devam ediyor.