Türk futbolunun yakından tanıdığı deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Avrupa ve Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun vefatı, futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Rumen teknik adam, Türkiye’de özellikle Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı ile görev yaptığı dönemlerde dikkat çekti. Disiplini, oyun bilgisi ve genç oyunculara verdiği önemle tanındı.

Beşiktaş’ta görev aldığı dönemde takımın yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan Lucescu, ardından Avrupa’da da birçok kulüpte teknik direktörlük yaptı.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Lucescu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başında da görev alarak genç kadro yapılanmasına katkı sundu. Bu süreçte uzun vadeli planlama anlayışıyla öne çıktı.