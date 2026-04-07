​MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRILACAK

​2013 yılında meclis kararıyla ismi verilen ve bölge halkının uğrak noktalarından biri olan Mustafa Uyar Parkı, Alanya Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla yeni bir çehreye bürünüyor. Proje kapsamında parkın;

​Eski ve yıpranmış zemin kaplamaları tamamen sökülerek yenileniyor,

​Peyzaj düzenlemeleri ile yeşil alan kapasitesi artırılıyor,

​Dinlenme alanları ve kent mobilyaları modern standartlara uygun şekilde baştan aşağı değiştiriliyor.

​MUHTAR SÖNMEZ'DEN TEŞEKKÜR

​Çalışmaları yerinde inceleyen Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, parkın eski durumunun mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Sönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mahallemizin tam kalbinde yer alan bu parkın fiziki şartları maalesef çok kötüydü. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyemize müracaatımızı yapmıştık. Talebimizin karşılık bulmasıyla parkımız yenileme projesine dahil edildi ve ekipler sahada çalışmalara başladı."

​Mahalledeki diğer parklar için de müjdeli haber veren Muhtar Sönmez, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’a teşekkür ederek şunları ekledi:

​"Mahallem adına bu kıymetli çalışma için teşekkürlerimi sunuyorum. Benzer durumda olan diğer parklarımızda da zaman içinde yenileme çalışmaları yapılacak. Mahallemizin sorunlarını sistematik bir plan dahilinde, el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz."