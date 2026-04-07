Sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biri olan bu merkez, her geçen gün artan yoğun ilgisiyle dikkat çekerken, günün her saatinde tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

​SOSYALLEŞMENİN VE KONFORUN MAHMUTLAR’DAKİ MERKEZİ

​Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Emekliler Kahvesi, akşam saatlerine kadar süren hareketliliğiyle bölgenin en canlı noktalarından biri oldu. Vatandaşların modern ve konforlu bir ortamda bir araya gelerek kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlayan merkez, sunduğu sıcak atmosferle emeklilerin yalnızlık hissini ortadan kaldırıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte müdavim sayısını katlayan mekân, dostane sohbetlerin ve yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir huzur durağına dönüştü.

​GÜNLÜK 700 BARDAK ÇAY BARAJI AŞILDI

​Merkezin en büyük ilgi odağı ise sunulan ücretsiz ikramlar. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, emekli ve dar gelirli vatandaşlara sağlanan ücretsiz çay ve su hizmeti, tesisin doluluk oranını en üst seviyeye taşıyor. Yetkililer, merkezde tüketilen günlük çay miktarının ortalama 700 bardağı geçtiğini belirterek ilginin boyutuna dikkat çekiyor. Bu yoğunluk nedeniyle mekânda boş bir sandalye bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, vatandaşlar sunulan hizmetin kalitesinden büyük memnuniyet duyuyor.

​AİLE BÜTÇESİNE SOSYAL BİR NEFES

​Emekliler Kahvesi, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda emekli bütçesi için önemli bir tasarruf noktası olarak görülüyor. Dışarıdaki kafelerde maliyetli olan içeceklerin burada bedelsiz sunulması, vatandaşların aile bütçesi üzerindeki yükünü hafifletiyor. Hem ekonomik hem de psikolojik anlamda büyük bir destek sağlayan bu proje, Mahmutlar sakinlerinin günlük yaşam kalitesini artırırken, belediyenin toplumun her kesimine dokunan hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor.