ALANYA Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni (ALGC) ziyaret etti. Ziyarette, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve yönetimi heyeti karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, derneğin çalışmaları ve hedefleri ele alındı.

'GÜÇLÜ BİR İŞ İNSANI KADROSUYLA YOLA ÇIKTIK'

Ziyaret sırasında konuşan Dernek Başkanı Mustafa Küçük, hem kendisini hem de yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Küçük, iş dünyasındaki faaliyetlerine değinerek, “Mobilya sektöründe Alanya, Manavgat ve Antalya’da toplam sekiz mağazamız bulunuyor. Bunun yanı sıra Adana’da gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz de var. İş insanları olarak bir araya gelerek güçlü bir dernek yapısı oluşturduk” dedi.

'HEMŞEHRİ DAYANIŞMASININ DEĞERİNİ SÜREÇTE DAHA İYİ ANLADIK'

Dernekçilik sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Küçük, hemşehri birlikteliğinin önemine dikkat çekti. Küçük, “Başlangıçta bir hemşehri derneğinin ne kadar önemli olduğunu bu kadar net görememiştik. Ancak zamanla bunun değerini daha iyi anladık. Aynı kültürü paylaşan insanların bir araya gelmesi, güçlü bir dayanışma ortamı oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Küçük ayrıca, farklı hemşehri derneklerini bir araya getirme yönünde de girişimlerde bulunduklarını belirtti.

'ALANYA’DA HATAYLI NÜFUS 20 BİNE YAKLAŞTI'

Deprem sonrası Alanya’daki Hataylı nüfusun ciddi şekilde arttığını vurgulayan Küçük, güncel tabloyu paylaştı. Küçük, “Şu anda yaklaşık 15 bin kayıtlı Hataylı var. Mevsimlik çalışanlarla birlikte bu sayı 20 bine yaklaşıyor. Geçmişte otellerde çalışan birçok kişi bugün kendi işini kurarak işletme sahibi oldu. Bu da topluluğun ekonomik olarak güçlendiğini gösteriyor” dedi.

'AMACIMIZ KİMSENİN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEMESİ'

Dernek olarak temel hedeflerinin dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirten Küçük, “Buraya gelen hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak önceliğimiz. Sosyal dayanışma ortamı oluşturuyor, aynı zamanda yasal ve etik taleplerin ilgili kurumlara ulaşmasına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ PAYLAŞTI

Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlere de değinen Küçük, özellikle sosyal yardımlara dikkat çekti. Küçük, “Geniş katılımlı iftar programları düzenledik. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bin 500 kişilik yemek ve mevlit organizasyonu gerçekleştirdik. Ramazan ayında 500 aileye gıda yardımı ulaştırdık. Ayrıca üniversite öğrencilerine destek oluyoruz” dedi.

'ALANYA HALKININ DESTEĞİNİ UNUTMAYIZ'

Deprem sürecinde Alanya halkının gösterdiği dayanışmanın unutulmaz olduğunu vurgulayan Küçük, “İlk andan itibaren herkes elinden geleni yaptı. Yardımlar toplandı, araçlar hazırlandı. İnsanlar hiçbir karşılık beklemeden destek oldu. Bu dayanışma bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

'VEFA TURİZMİ' İLE HATAY’A DESTEK ÇAĞRISI

Küçük, Alanya’dan Hatay’a yönelik planlanan 'Vefa Turizmi' projesini de kamuoyuyla paylaştı. Küçük, “Bu projeyle hem teşekkür etmek hem de Hatay’daki esnafa destek olmak istiyoruz. Günübirlik ve konaklamalı turlar planladık. Katılımcılar hem bölgedeki son durumu görecek hem de alışveriş yaparak katkı sağlayacak” dedi.

'DAYANIŞMA AFET SONRASI DA SÜRMELİ'

Deprem sonrası sürecin halen devam ettiğini belirten Küçük, desteklerin sürekliliğine dikkat çekti. Küçük, “İş yerlerinin kapanma oranı yüksek. Bu nedenle sadece afet anında değil, sonrasında da dayanışmanın sürmesi gerekiyor. Bu projenin Türkiye genelinde örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

'DESTEKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ'

Konuşmasının sonunda basın mensuplarına da çağrıda bulunan Küçük, “Yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için basının desteği çok önemli. Dayanışma ruhunun yayılmasını arzu ediyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

