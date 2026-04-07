ÇAĞIMIZDA en yaygın görülen hastalıklardan biri olan kansere dikkat çeken Doç. Dr. Balçık, kanserin tanımı, erken teşhisin önemi ve kanser türleri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Onur Yazdan Balçık, “Kanser, günümüzde sık karşılaşılan bir hastalık olsa da artık eskisi gibi çaresiz değildir. Tıptaki gelişmeler sayesinde birçok kanser türünde erken tanı ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle erken evrede tespit edilen kanserler çok daha kolay tedavi edilebilir. Bu nedenle hiçbir şikâyetiniz olmasa bile düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Riskleri azaltmak ise büyük ölçüde sizin elinizdedir. Sigara kullanmamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve ideal kiloyu korumak; kanser riskini azaltmada en önemli adımlar arasında yer almaktadır. Meme, kolon ve rahim ağzı gibi sık görülen kanser türlerine yönelik tarama testleri hayat kurtarıcıdır. Bu testler genellikle basit, ulaşılabilir ve çoğu zaman ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki kanser bir son değil, çoğu zaman yönetilebilir bir hastalıktır. Önemli olan korkmak değil, bilinçli hareket etmektir. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü olarak; kemoterapi, immünoterapi ve tüm solid tümörlerin tedavi ve takibini gerçekleştirmekteyiz. Bizler, hastalarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Buradan herkese çağrımız: Kendiniz ve sevdikleriniz için bugün bir adım atın. Kontrollerinizi yaptırın, sağlıklı yaşamı tercih edin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH Bülten