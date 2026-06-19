Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve dernek yönetimi, Alanya Gazeteciler Cemiyeti yönetimiyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda hal esnafının çalışmaları, güvenlik uygulamaları, turizm sezonundaki ticaret hareketliliği ve yeni hal tartışmaları ele alındı.

Kaya, geçmiş yıllarda halde yaşanan disiplin ve güvenlik sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Alanya Hal Müdürü Ahmet Karagöz ile birlikte yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Kaya, hal sahasının kamera sistemleriyle sürekli takip edildiğini ifade etti.

“Disiplin sorununu tamamen aşmış durumdayız” diyen Kaya, güvenlik konusunda da önemli adımlar atıldığını belirterek halin 7 gün 24 saat izleme altında olduğunu kaydetti.

Yeni hal tartışmalarına yanıt

Türkler Mahallesi’nde planlanan yeni hal projesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kaya, karar yetkisinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Bu konuda farklı çevrelerden yapılan açıklamaların bağlayıcı olmadığını dile getiren Kaya, halin geleceğine ilişkin kararın yalnızca yetkili kurumlar tarafından verilebileceğini ifade etti.

“Papaya satışı çok düşük”

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise tropikal meyve üretimi oldu. Kaya, son yıllarda üreticilerin bazı ürünlere yönlendirilirken pazar gerçeklerinin yeterince anlatılmadığını savundu.

Özellikle papaya üretimine değinen Kaya, ürünün tüketim miktarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Kaya, “Bir manav bir günde 10 kasa muz satabiliyor. Ancak bir kasa papaya bazen bir ayda bile satılamıyor. Üreticilerin pazar koşulları dikkate alınmadan yönlendirilmesi doğru değil” dedi.

Alanya Hali’nde tropikal ürünlerin değerlendirilmesi konusunda önemli bir altyapı bulunduğunu belirten Kaya, buna rağmen üretim planlamasında talep ve satış verilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Turizm sektörüne yıl boyunca tedarik

Alanya Hali’nin yalnızca bölge esnafına değil, turizm sektörüne de yılın 12 ayı ürün tedariki sağladığını belirten Kaya, halin Antalya ve Mersin hattındaki önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kaya, üretici, komisyoncu ve turizm işletmeleri arasındaki tedarik zincirinin sağlıklı şekilde sürmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.