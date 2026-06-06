Alanya Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan program kapsamında sıcak asfalt uygulamalarını bu kez Mahmutlar Mahallesi’nde sürdürdü.

Hafta içerisinde Türkler Mahallesi’nde bulunan Fığla Caddesi’nde asfalt serimi yapan ekipler, daha sonra Mahmutlar Mahallesi’ne geçti. Çalışmalar özellikle bölgenin yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Menderes Bulvarı ile bağlantılı sokaklarda yoğunlaştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında eski ve yıpranan yol yüzeyleri yenilenirken, sürüş konforunu artıracak sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Belediye ekipleri hafta sonu da sahadaki çalışmalarını sürdürerek planlanan asfalt programını tamamladı.

Yenilenen yolların hem araç sürücüleri hem de bölge sakinleri için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânı sunması hedefleniyor. Özellikle yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun arttığı Mahmutlar’da yapılan yol iyileştirmelerinin trafik akışına da olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sıcak asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde devam edeceğini bildirdi.