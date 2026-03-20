Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yollara çıkacak vatandaşlara seslendi. Erdoğan, bayram döneminde trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan bir mesaj yayımladı.

MESAJ BAYRAM TRAFİĞİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı mesaj, Ramazan Bayramı’nda seyahat edecek vatandaşları kapsadı. Mesajda, bayram sevincinin olumsuzluklarla gölgelenmemesi gerektiği ifade edildi.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Bayram tatillerinde Türkiye genelinde artan trafik yoğunluğu, turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya’da da yakından takip ediliyor. Yetkililerin ve sürücülerin dikkat çağrıları, bayram sürecinde güvenli ulaşımın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.