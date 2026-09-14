YENİ eğitim öğretim yılının başlamasıyla Alanya’da özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu yeniden gündeme geldi. Turizm sezonunun devam etmesi, artan araç sayısı ve okulların açılmasıyla birlikte kent genelindeki yoğunluk daha da arttı. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, trafik sorununun çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundular.

AKKAYA KISA VADELİ ÇÖZÜMÜ İŞARET ETTİ

Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulların açılış saatlerinde düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Akkaya, “Trafik yoğunluğunu kısa vadede azaltmak için okulların açılış saatlerinde düzenleme yapılabilir. Özellikle sabah saatlerinde oluşan yaklaşık bir saatlik yoğunluğun önüne geçebilmek için okulların yarım saatlik aralıklarla açılması değerlendirilebilir. Böyle bir uygulama, trafiğin aynı anda yüklenmesini önleyerek kent içindeki yoğunluğu bir nebze olsun rahatlatabilir. Ancak bunun kısa vadeli bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede ve kalıcı olarak çözüm üretmek için Alanya’nın trafik altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Trafiğe cevap verebilecek yeni yolların yapılması, gerekli noktalarda köprülü kavşak ve alt-üst geçit projelerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Sonuçta kalıcı çözüm, yol kapasitesini artırmaktan geçiyor.

'OTOPARK SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Alanya’nın bir diğer önemli sorunu da otopark. Kentimiz artık yoğun bir nüfusa sahip ve mevcut alanlarımız bu yoğunluğu karşılamakta zorlanıyor. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerini araçlarıyla bırakmak isteyen vatandaşlar park yeri bulmakta zorlanıyor. Araçların yol kenarlarında beklemesi de trafik yoğunluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle yeni ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra kent genelinde ihtiyaca uygun otopark alanlarının da oluşturulması gerekiyor. Alanya’nın mevcut yapısı ve sınırlı alanları dikkate alınarak hem yol hem de otopark ihtiyacına yönelik planlama yapılması gerekiyor. Artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte bu tür sorunlarla daha fazla karşılaşacağız. Bu nedenle ulaşım altyapısının bugünün değil, gelecekteki Alanya’nın ihtiyaçlarına göre planlanması gerekiyor" dedi.

KANDİMİR MASTER PLANA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ise ulaşım master planına dikkat çekerek, yolların daha etkin kullanılmasının kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini ifade etti. Kandemir “Okulların açılmasıyla şehrimizde trafik okul açılış ve kapanış saatlerinde yoğunlaşıyor ancak kısa vadede bir çözüm de gözükmüyor. Şehrimizin ulaşım master planı hazırlanıyor. Master plana göre düzenlemeler yapılarak bazı yolların tek yöne çevrilmesi, yollarımızdaki parkların önlenmesi bir nebze rahatlatabilir. Uzun vadede şehrimizin 100 yıllık bir imar planı yapılarak her apartmanın her binanın otoparka sahip olması sağlanmalıdır. Yollarımız otopark için değil ulaşım için kullanılması sağlanmalıdır. Yapılacak planda okul yerlerinin şehir merkezinden taşınması ve okul ulaşımının şehir trafiğinden bağımsız olması sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm yapılacak planlamayla adım adım çözüme ulaşılmalıdır" diye konuştu.

ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPTI

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, turizm sezonunun devam etmesiyle okulların açılmasının kentteki araç yoğunluğunu ciddi şekilde artırdığını belirterek, tüm siyasi aktörlerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Er, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılına başlayan tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Alanya’da zaten yoğun olan trafik daha da arttı. Turizm sezonunun henüz sona ermemiş olması ve okulların açılmasıyla birlikte kentteki araç yoğunluğu ciddi bir noktaya ulaştı. Alanya’da yaşayan vatandaşlarımız günün özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum artık günlük yaşamı ve ulaşım konforunu doğrudan etkileyen önemli bir sorun haline geldi. Bu nedenle iktidarıyla, muhalefetiyle ve yerel yönetimiyle tüm siyasi aktörlerin ortak bir anlayışla hareket ederek vatandaşın ulaşım sorununu çözmeye odaklanması gerekiyor.

'ALT VE ÜST GEÇİTLER BİR AN ÖNCE YAPILMALI'

Özellikle Alanya Çevre Yolu üzerinde ihtiyaç duyulan alt ve üst geçitlerin bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu artık herkes tarafından görülüyor. Sorunun çözümü için daha fazla zaman kaybetmeden gerekli çalışmaların başlatılması ve somut adımların atılması gerekiyor. Bunun yanında şehir içi ulaşım açısından da farklı çözüm yollarının değerlendirilmesi şart. Alanya’nın trafik sorununa yalnızca günü kurtaracak çözümlerle yaklaşmak yerine kısa, orta ve uzun vadeli bir ulaşım planı hazırlanmalı. Okulların açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesinden alternatif ulaşım güzergâhlarına, yol kapasitesinin artırılmasından kavşak ve geçiş düzenlemelerine kadar bütün seçenekler birlikte değerlendirilmelidir. Alanya’nın trafik sorunu artık ertelenebilecek bir konu olmaktan çıktı. Kentin nüfusu, araç sayısı ve turizm hareketliliği her geçen gün artıyor. Bu nedenle bugünün ihtiyacını karşılamanın yanı sıra gelecekte oluşacak trafik yükünü de dikkate alan kapsamlı bir ulaşım planlamasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

TÜRKOĞLU TOPLU TAŞIMAYI ÖNERDİ

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ise trafik yoğunluğunun nedenleri arasında ailelerin çocuklarını merkezdeki okullara özel araçlarıyla götürmesini göstererek toplu taşıma seçeneklerinin artırılmasını önerdi. Türkoğlu, “Alanya’da trafik yoğunluğunun önemli nedenlerinden biri de okullar arasındaki kalite farkı nedeniyle ailelerin çocuklarını merkezdeki daha iyi olduğunu düşündükleri okullara kendi araçlarıyla götürmesidir. Bu durum özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir trafik yükü oluşturmaktadır.

Çözüm, yalnızca trafik yönetimiyle sınırlı kalmamalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, UKOME, Karayolları, emniyet, okul yönetimleri ve velilerin birlikte hareket ettiği bir ulaşım planı hazırlanmalıdır.

'TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ ARTTIRILMALI'

Merkezdeki okul bölgelerine yönelik toplu taşıma seferleri artırılmalı, okul saatlerine özel ekspres otobüs hatları oluşturulmalı ve öğrencilerin güvenli şekilde toplu taşımaya yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Böylece ailelerin her gün çocuklarını özel araçlarıyla okula götürme zorunluluğu azaltılmalıdır. Uzun vadede ise Alanya için demiryolu ulaşımı mutlaka gündeme alınmalı; ilçenin doğu-batı ulaşımını rahatlatacak raylı sistem seçenekleri ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Amaç, aileye ‘aracınızı kullanmayın’ demek değil; aracını kullanmak zorunda kalmayacağı güvenli, hızlı ve kaliteli alternatifleri sunmaktır” diye konuştu.