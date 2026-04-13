Türkiye genelinde ve turizmin kalbi Alanya sokaklarında tütün dumanı için geri sayım başladı. Hükümetin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu şekilde hazırladığı "2040 tütünsüz nesil" projesi, sigara alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Meclis’e gelmesi beklenen yasa taslağına göre, sadece yasaklar gelmiyor; aynı zamanda nakit parayla sigara alma devri de kapanıyor. Artık marketlerde kimlik doğrulaması yapılacak ve sadece dijital ödemeyle paket alınabilecek. Alanya’daki kafe ve restoran işletmecilerini en çok düşündüren ise açık alan kısıtlaması. Yeni düzenleme, işletmelerin bahçelerinde sigara içilmesini yasaklıyor. İşletmeler sadece toplam alanlarının yüzde 10’u kadar bir yeri "içme alanı" olarak ayırabilecek ama buralara garson girmesi, servis yapılması kesinlikle yasak olacak. Yani bir fincan kahve eşliğinde sigara içmek, Alanya çarşı merkezindeki mekanlarda artık mümkün olmayacak. Aslında bakarsanız bu işin ekonomik boyutu da esnafı korkutuyor. Kira fiyatlarının bu kadar uçtuğu bir dönemde dükkanın yüzde 90’ında sigarayı yasaklamak demek, müşteri kaybı demek diye düşünen çok. Ama sağlık her şeyden önemli tabii, orası ayrı konu.

HAPİS VE MİLYONLUK CEZALAR KAPIDA

2040 yılına kadar kademeli olarak sertleşecek olan kurallar, o yılın ilk gününden itibaren "tam yasak" halini alacak. Tütün ticareti yapmaya devam eden şahıs veya kurumlara 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişen dudak uçuklatan cezalar kesilecek. Sadece satana değil, yasak alanda tüttürene de 5 bin TL ceza var. Çocuklara sigara satışı yapanlar için ise doğrudan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toker Ergüder, bu durumu "oyunun sonu" (endgame) olarak tanımlıyor. Ergüder, dünyanın birçok ülkesinde tütünün ekonomik ve sağlık maliyetinin artık taşınamaz hale geldiğini belirterek, "Daha iddialı olup hedef 2035 olarak belirlenebilirdi" diyerek çıtanın yükseltilmesini öneriyor. Haberin detaylarında aslında uygulama kısmına dikkat çekiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye'de mevcutta da ciddi bir kanun olduğunu ancak sahada, yani Antalya ve ilçelerinde denetimlerin kağıt üzerinde kaldığını hatırlatıyor. Bilir, "Mevcut kanunlarımızda yasaklar var ama uygulamada henüz tam olarak göremiyoruz" diyerek denetimlerin önemine vurgu yapıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis komisyonlarında görüşülüp yasalaşması bekleniyor.