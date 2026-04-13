Yurt genelinde bir süredir yüzleri güldüren bereketli yağışlar, yerini korkutucu bir kuraklığa bırakmaya hazırlanıyor. İTÜ Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki aylara dair endişe verici bir tablo çizerek acil su tasarrufu çağrısında bulundu. Yağışlı günlere hasret kalınacağını belirten uzman isim, mayıs ayı ve yaz mevsimi boyunca yağışların mevsim normallerinin çok altında seyredeceğinin altını çizdi.

SÜPER EL NİNO KABUSU ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

İklim dengelerini temelden sarsacak asıl büyük krizin Doğu Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla tetiklendiğini vurgulayan Şen, ufuktaki "El Nino" tehlikesine dikkat çekti. Önümüzdeki yaz aylarında sıcaklıkların tırmanacağını, sonbahar ve kış döneminde ise bu durumun şiddetlenerek bir "Süper El Nino"ya dönüşeceğini aktaran Şen, geçmişteki istatistikleri hatırlattı. 1997-1998 yıllarındaki Süper El Nino felaketinde deniz suyu sıcaklıklarının 3 derece, 2016'da ise 1,5 derece arttığını belirten Şen, bu yılki tahminlerin de aynı şiddetli seviyeleri işaret ettiğini dile getirdi. Bu küresel anomali, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağış rejimini ve sıklığını acımasızca değiştirecek.

BARAJLARDAKİ YALANCI GÜVEN: SUYUMUZ TÜKENEBİLİR

Yaklaşan susuzluk krizine karşı hayati uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, mevcut baraj doluluk oranlarının yetkilileri ve vatandaşı tehlikeli bir rehavete sürüklememesi gerektiğini savundu. İstanbul'daki yüzde 70 ve İzmir'deki yüzde 60 seviyelerindeki doluluk oranlarına asla güvenilmemesi gerektiğini üzerine basarak ifade eden Şen, üst üste yaşanacak iki yıllık bir kuraklık döngüsünün ülkeyi çok riskli ve tehlikeli bir noktaya çekeceği konusunda uyardı. Suyu dikkatli kullanmanın artık bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

ALANYA TURİZMİ VE TARIMI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Küresel çapta meteorolojik parametreleri altüst edecek olan bu kavurucu kuraklık dalgası, Alanya'da da büyük bir tedirginlikle takip ediliyor. Özellikle yaz aylarında nüfusu ve su tüketimi katlanarak artan turizm sektörü ile suya yoğun ihtiyaç duyan tropikal ve yerel tarım faaliyetleri, bu kuraklık senaryosundan doğrudan etkilenecek. Uzmanların peş peşe gelen uyarıları, Alanya'da içme suyu kaynaklarının yönetimi, tarımsal sulama politikaları ve tesislerin su tüketimi konusunda şimdiden önlemler alınması gerektiğini gözler önüne seriyor.