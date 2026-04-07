Alanya’da Yayla Yolu ile Adliye Kavşağı arasındaki riskli bölgede meydana gelen kazada 4 araç çarpıştı, trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu

AYNI NOKTADA YİNE KAZA

Alanya Çevre Yolu’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yayla Yolu Kavşağı ile Adliye Kavşağı arasında kalan orta bölümde yaşanan kazada 4 araç birbirine girdi. Bölgenin uzun süredir sürücüler tarafından “riskli nokta” olarak gösterildiği biliniyor.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu, araçların kaldırılmasıyla akış normale döndü.

SÜRÜCÜLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölgeden geçen sürücüler, Alanya Çevre Yolu Yayla Yolu – Adliye Kavşağı arası kaza noktası olarak bilinen bu alanda sık sık benzer kazaların yaşandığını söylüyor. Özellikle yoğun saatlerde riskin arttığını belirten vatandaşlar, artık kalıcı bir düzenleme yapılmasını istiyor.