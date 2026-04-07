Alanya’da bir kaza haberi daha geldi. Payallar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, mahalledeki yolda henüz netleşmeyen bir nedenle yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü için çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

KAZA SONRASI EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Payallar tarafında bu tür kazalar son günlerde daha sık konuşuluyor. Özellikle mahalle içi geçişlerde otomobil ve motosiklet trafiğinin iç içe geçmesi, kısa mesafede bile ciddi risk oluşturuyor. Sabah işe gidiş, akşam dönüş... En küçük dikkatsizlik, bir anda hastane yoluna çevirebiliyor.

YARALININ SAĞLIK DURUMU NETLEŞMEDİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin resmi ve net bir açıklama henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.