Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan hayatını kaybetti. Vefat haberi, ünlü sanatçının 56'ncı yaş gününü kutlamasının hemen ardından geldi.

Film-San Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, vakfın tiyatro jüri üyesi de olan Balkan'ın vefatı sanat dünyasında derin izler bıraktı. Yayımlanan mesajda, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

SANAT CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Usta oyuncunun ani vefatı, yakın dostlarını ve rol arkadaşlarını derinden sarstı. Oyuncu Çiğdem Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yol arkadaşlarını kaybetmenin acısını dile getirerek taziye mesajı yayımladı. Tuna Arman ise Balkan ile henüz bir gün önce doğum günü vesilesiyle konuştuğunu belirterek, yaşanan kaybın ardından hissettiği üzüntüyü aktardı.

90'LARIN UNUTULMAZ YÜZÜ

Doksanlı yılların televizyon kültüründe önemli bir yeri olan Mahallenin Muhtarları dizisi, Alanya dahil tüm Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyordu. Alp Balkan'ın hem müzik hem de oyunculuk kariyeri, onu dönemin hafızalara kazınan figürlerinden biri haline getirmişti. Sanatçının vefatı, dönemin televizyon izleyicileri arasında kamuoyu ilgisi uyandırarak üzüntüyle karşılandı.