Alanya'nın popüler turistik lokasyonları olan Oba Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere güzergahlarında safari araçlarına yönelik güvenlik denetimleri artırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin bildirdiğine göre, bölgedeki trafik akışını ve turist güvenliğini sağlamak amacıyla özel bir çalışma yürütüldü.

Gerçekleştirilen yol kontrolleri kapsamında toplam 22 safari aracı durdurularak incelendi. Yapılan detaylı incelemelerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 araca toplam 32 bin TL idari para cezası uygulandı.

SAFARİ TURLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Dim Çayı ve Sapadere gibi dağlık rotalarda, safari araçlarının teknik yeterlilikleri büyük önem taşıyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak olası kazaların önüne geçmek amacıyla bölgedeki trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini aktardı.