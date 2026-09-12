Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından başlayan adli süreç genişledi. Düğünde sergilenen ziynet eşyaları ve paylaşımlara yansıyan görüntüler kamuoyunda tartışılırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA MALİ İNCELEMEYE DÖNÜŞTÜ

Soruşturmanın ilk aşamasında Tançalan’ın sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK’nın 301’inci maddesi kapsamında işlem yapıldığı bildirilmişti. Düğün görüntülerinde görülen ziynet eşyaları ve mali unsurların da incelemeye alınmasıyla dosyanın ekonomik boyutu araştırılmaya başlandı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tançalan hakkındaki soruşturma sürerken, savcılık tarafından mali hareketlerin ve bunların kaynağının araştırılmasına yönelik işlemler de devam ediyor.

ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Son olarak paylaşılan bilgilere göre Çağla Öz Tançalan’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hazırlanan MASAK raporunda adı geçtiği belirtilen annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin dosyayla bağlantılarının ve mali hareketlerinin adli makamlar tarafından araştırıldığı belirtildi.

MASAK İNCELEMESİ NASIL İŞLİYOR?

Bu tür soruşturmalarda MASAK; banka hareketleri, para transferleri, malvarlığı kayıtları ve kişiler arasındaki finansal ilişkiler gibi verileri analiz ederek olağan dışı görülen işlemleri değerlendirebiliyor. Hazırlanan analiz ve raporlar gerektiğinde savcılık ve diğer yetkili makamlarla paylaşılabiliyor. MASAK’ın yaptığı mali analiz tek başına mahkumiyet anlamına gelmezken, elde edilen bulgular ceza soruşturmasındaki diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” yönündeki soruşturmalarda temel olarak malvarlığının kaynağı, gelirin yasal ekonomik faaliyetlerle açıklanıp açıklanamadığı ve para veya malvarlığı hareketlerinin başka işlemler aracılığıyla gizlenip gizlenmediği araştırılıyor. Bu nedenle yalnızca yüksek miktarda para ya da ziynet eşyasının bulunması tek başına suçun oluştuğunu göstermiyor; savcılığın söz konusu varlıklarla iddia edilen suç geliri arasında hukuki ve maddi bağlantı kurması gerekiyor.

DÜĞÜN TAKILARI DA KAYNAĞIYLA BİRLİKTE İNCELENEBİLİYOR

Türkiye’de düğünlerde altın, para ve ziynet eşyası takılması yaygın bir gelenek olmakla birlikte, bir ceza soruşturması kapsamında öne çıkan malvarlığı hareketlerinin kaynağının sorulması mümkün. Böyle bir durumda takıların kime ait olduğu, hangi yolla temin edildiği, hediye veya emanet niteliğinde olup olmadığı ve mali kayıtlarla uyum gösterip göstermediği araştırmanın konusu haline gelebiliyor. Beyanların doğrulanmasında banka kayıtları, faturalar, ticari belgeler ve ilgili kişilerin ifadeleri önem taşıyor.

RESMİ SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Savcılık soruşturmasının devamında gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınabilecek, ihtiyaç görülmesi halinde yeni mali kayıt ve belgeler dosyaya dahil edilebilecek. Hakkında gözaltı kararı bulunan kişinin yakalanması durumunda ise emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakma, adli kontrol talebi veya tutuklama talebi gibi seçenekler dosyadaki delil durumuna göre değerlendirilecek. Tutuklama kararı bir mahkumiyet hükmü değil, ceza muhakemesi kapsamında uygulanan geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada Mehmet Fatih Tançalan tutuklu bulunurken, MASAK raporunda adı geçen kişilerle ilgili işlemler devam ediyor. Çağla Öz Tançalan hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin arama çalışmaları da sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hazırlanacak ek raporlar, alınacak ifadeler ve toplanacak diğer deliller doğrultusunda şüpheliler hakkındaki hukuki sürecin şekillenmesi bekleniyor. Dosyada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı için soruşturma kapsamındaki suçlamaların iddia niteliğinde olduğu ve masumiyet karinesinin geçerli olduğu unutulmamalı.