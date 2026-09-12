Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan halk plajında, sahil kullanımı konusunda yeni bir tartışma yaşandı. Tatil için bölgeye gelen bir vatandaş, kumun üzerine oturmasına rağmen özel bir işletmeye ait şemsiyenin gölgesinde bulunduğu için kendisinden ücret istendiğini bildirdi.

Tüketici şikayet platformu Şikayetvar üzerinden mağduriyetini aktaran Mine isimli tatilci, şezlong kullanmadığını sadece kuma oturduğunu belirtti. İddiaya göre, işletme çalışanı şezlong kullanılmasa dahi şemsiye gölgesinin ücretli olduğunu söyleyerek tatilciden para talep etti. Ücret ödemeyi reddeden vatandaşın yanındaki şemsiye, çalışan tarafından sökülerek gölgeden faydalanması engellendi.

YERLİ TURİSTE FARKLI MUAMELE İDDİASI

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren vatandaş, yabancı turistlere ayrıcalıklı davranılırken yerli halka kaba bir tutum sergilendiğini öne sürdü. Kendi ülkesinde bir şemsiye gölgesinin bile çok görülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden tatilci, yetkililerin sahillerdeki bu tür uygulamaları denetlemesini ve kendisine resmi bir özür dilenmesini talep etti.

KIYI KANUNU VE HALK PLAJI KULLANIM HAKLARI

Türkiye'deki Kıyı Kanunu'na göre, deniz kıyıları ve plajlar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunuyor ve vatandaşların bu alanlara ücretsiz erişimi yasal olarak engellenemiyor. Özel işletmeler yalnızca şezlong, şemsiye veya loca gibi sundukları fiziki hizmetler için ücret talep etme hakkına sahip. Turizm bölgelerinde işletmelerin "gölge" gibi dolaylı kullanımlar üzerinden ücret talep etmesi, sahil denetimlerinin kapsamı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.