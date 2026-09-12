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Kısa süreli kruvaziyer ziyaretleri, ilçe merkezindeki günlük ticari hareketliliğe ve turizm çeşitliliğine doğrudan katkı sağlıyor. Alanya'nın turistik noktalarında serbest zaman geçiren Rus turistler, gece saatlerinde yeniden gemiye bindi. Astoria Grande, saat 23.00'te demir alarak rotasındaki bir sonraki durak olan Antalya'ya doğru hareket etti.

Gemide, büyük bir bölümünü Rusya Federasyonu vatandaşlarının oluşturduğu 199 turist ve 390 mürettebat bulunuyor. Limandaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiden ayrılarak Alanya ilçe merkezine dağıldı.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Astoria Grande', Mısır'dan başladığı deniz yolculuğunda Alanya'ya ulaştı. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, dev gemi dün saat 17.00 sularında Alanya Limanı'na yanaştı.

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