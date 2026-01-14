TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ve kendine has müzik tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü müzik grubu Rubato, 21 Ocak Çarşamba akşamı Alanya'da müzikseverlerle buluşacak. Sevilen grup, Pasha Restaurant'ta sahne alarak unutulmaz bir konsere imza atacak. Türk müziğine kattığı özgün yorumlar ve duygusal eserleriyle bilinen Rubato, konser boyunca hem klasikleşmiş şarkılarını hem de sevilen repertuvarını Alanyalı hayranları için seslendirecek. Müzik dolu gecede romantik ve nostaljik anlar yaşanması bekleniyor. Pasha Restaurant’ta gerçekleşecek bu özel konser için rezervasyonlar şimdiden başladı. İşletme sahibi Tarık Öztürk, "Yoğun ilgi görmesi beklenen konserimizde yerini almak isteyen müzikseverlerin erken rezervasyon yaptırması öneririz." dedi.
Alanya'da "Rubato" müjdesi
Alanya'nın şık mekanlarından olan Pasha Restaurant, önümüzdeki günlerde çok özel bir konsere sahne olacak
Kaynak: Haber Merkezi
