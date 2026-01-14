ALANYA’DA bir yıl boyunca yapılacak ulusal ve uluslararası etkinliklerin tanıtıldığı Alanya 2026 Etkinlik Takvimi Basın Lansmanı, Kaila Beach Hotel’de düzenlendi. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Alanya Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Meclis Üyeleri, Tatil Sepeti Şirketi Genel Müdürü Sedat Kılıç, Tatil Budur Akdeniz Bölge Koordinatörü Can Yiğitbaş, Jolly Tour Akdeniz Bölge Sorumlusu Yavuz Öztürk, turizmciler, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda 2026 yılı sunumunu Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Açıkalın yaptı. Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin tanıtıldığı sunumda, 40’a yakın ulusal ve uluslararası festival ile Alanya’nın 2026 yılına hazır olduğu vurgulandı. Alanya’nın tarihi simgelerinden Kızılkule’nin 800’üncü yılı olması dolayısıyla festivallerde Kızılkule’ye özellikle vurgu yapılacağını belirten Başkan Danışmanı Açıkalın, “Geçen yıl 11 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğumuz lansman programı ile tanıttığımız etkinlik takvimimizi yine 2025'in Ekim ayında hazırladık ve tanıtmaya başladık. Hatta 22 Ekim 2025’te düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda tur operatörleri ile paylaşarak iç turizm çalışmalarına start verdik. Akabinde Türkiye’nin önde gelen üst düzey operatör temsilcileri ile İstanbul’da yüz yüze toplantılar yaptık.” dedi.

AÇIKALIN: ALANYA’NIN GURURU OLACAK

Jolly Tur, ETS, Tatil Budur, SETUR, Tatil Sepeti ve ODEON gibi pek çok tur operatörlerine etkinlik takvimini anlattıklarını belirten Başkan Danışmanı Açıkalın, “Geçen yıldan itibaren organizasyonlarımızı tanıtırken 5 ve 5’in katları olmak üzere konumlandırdık. Bu bağlamda 2026 yılına ait 5 organizasyon belirlerdik. Alanya’nın gururu olacak ve nesilden nesile aktarılacak bir tesis kazandırarak birçok organizasyon yaptığımız plaj voleybolundan bahsetmek istiyorum. Alanya’da plaj voleybolunu, 12 ay boyunca yaşayan ve sürdürülebilir bir spor kültürü haline getiriyoruz. Yıl boyunca Alanya halkına yönelik plaj voleybolu halk şampiyonaları düzenlenecek. Tesisimiz için FIVB Center of Excellence başvurumuzu yaptık. Nisan ayında, Türkiye Voleybol Federasyonu ve FIVB katkılarıyla uluslararası milli takımlar kampına ev sahipliği yapacağız ve ardından tesisimiz yıl boyunca uluslararası kamplara açık olacak. Bu kadar organizasyona ev sahipliği yapmayı planladığımız ve binlerce insanı Alanya’ya getireceğimiz tesisimizde güvenliği üst düzeyde tutmak amacıyla modern ve kapsamlı bir kamera sistemi devreye alındı. Tesis genelinde 63 güvenlik kamerası ve 9 canlı yayın kamerası olmak üzere toplam 72 kamera ile tesisimizi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlenebilir hale getirdik.” dedi.

AÇIKALIN 2 SÜRPRİZ AÇIKLADI

Etkinliklerin tanıtıldığı videoyu davetlilere sunan Başkan Danışmanı Açıkalın, iki sürpriz açıklama da yaptı. Alanya heyeti olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşme neticesinde Kültür Yolu Festivali’nin Alanya’da yapılması için söz aldıklarını belirten Açıkalın, ayrıca Balkanların en önemli müzisyenlerinden Goran Bregovic’in 24 Mayıs tarihinde Alanya’da sahne alacağını açıkladı.

ÖZTÜRK: ORGANİZASYONLARI PROGRAMLARA ALDIK

Jolly Tour Akdeniz Bölge Sorumlusu Yavuz Öztürk ise konuşmasında Alanya’ya müjdeli haberler verdi. Öztürk, “Bugün gündemimiz Alanya. Alanya çok değerlidir. 10-12 Ekim tarihinde bölgeyi ziyaret ettik ve Tropikal Meyve Festivali’ne katıldık. Belediye Başkanımız ve Başkan Danışmanımız ile önemli toplantılar yaptık. 10-14 Haziran 2026 tarihlerinde Alanya’mızda düzenlenecek Uluslararası Plaj Voleybolu Şampiyonası’nı tur programımıza dahil ettik ve satışlarına başlıyoruz. Yine 17-21 Eylül tarihinde gerçekleşecek Uluslararası Caz Festivalimizi ve 9-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Tropikal Meyve Festivali’ni programlarımıza aldık, satışlarına başlayacağız. Yine Alanya Triatlonu için de tanıtımlara başlıyoruz. Alanya’mızı tanıtım olarak daha yukarıya taşıyacağız. Kazasız, verimli ve bol kazançlı bir sezon olmasını diliyorum.” dedi. YİĞİTBAŞ: İÇ TURİZMDE ARTIŞ BEKLİYORUZ

Tatil Budur Akdeniz Bölge Koordinatörü Can Yiğitbaş da konuşmasında, “Tatil Budur için Alanya çok önemli. Önemli yatırımlar yaptığımız ve yeni yılda daha güzle bir planlama ile hedeflerimizi artırdığımız bir yer. Alanya sayısal olarak sürekli olarak büyüyor ve bu büyüme ile bölgede önemli bir değişim olması bizi sevindiriyor. Son 5 yıldaki müşteri dönüşlerine bakınca Alanya otellerinin büyük bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Alanya’ya olan satışlarda yüzde 19 gibi bir artış bekliyoruz. Dikkat edilmesi ve hatırlamamız gereken önemli bir konu da şu ki; turizmcilerimiz şubat ve mart ayında yapılacak erken rezervasyonlara hazırlıklı olmalı. 2026 yılında son yıllardaki gibi iç turizm de artış bekliyoruz. Bölgedeki faaliyetlerimizden memnunuz, Alanya’nın geleceği için ümitliyiz. Alanya’yı ileri taşıyacak her adımda var olacağız.” şeklinde konuştu.

KILIÇ: ALANYA BELEDİYESİ’Nİ TEBRİK EDİYORUM

Toplantıda konuşan Tatil Sepeti Şirketi Genel Müdürü Sedat Kılıç, “Alanya’ya ilk geldiğimden bu yana 45 yıl geçmiş. 45 yıl önce Alanya Kalesi’nden bir taş atıp denize ulaştıramamıştım. Alanya her yıl büyümeye güzelleşmeye devam ediyor. Alanya’nın önemi de gittikçe artıyor ve Türk tüketici Alanya’yı daha çok tercih ediyor. Pandemiden sonra dünya hızlı bir hareket halinde. Yeni dünyada turizm daha farklı dengelere oturmuş durumda. Özellikle Alanya Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Yeni dünya düzeninde insanlar sadece deniz kum güneş için gelmiyorlar. Farklılıklar için geliyorlar. O yüzden yaptıkları çok değerli. Umarım karşılığını alırlar. Biz de şirket olarak onları desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ALANYA ADINA SONUNA KADAR KOŞTURACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik programın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Özçelik, “Alanya’ya değer veren ve bu yüzden burada olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihinde Alanya Belediye Başkanı olarak seçildim. 1 Nisan sabahı ve öncesinde biz şunu söyledik. Parti rozetini çıkarıyoruz, hizmetin siyaseti olmaz. Alanya adına sonuna kadar koşturacağız, Alanya adına sonuna kadar mücadele edeceğiz demiştik. Bu şekilde ben ve benimle birlikte Alanya adına çalışan herkesle yürüyoruz. Bu toplantıda bütün Alanya var biz herkesi davet ettik. Sayın Turizm Bakanımızı ziyaretimizde de bütün Alanya vardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kültür Yolu Festivali konusunda bizi ikiletmedi ve Alanya’ya bu önemli organizasyonda yer verdi.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HEPİMİZİN HEDEFİ ALANYA’YI MARKA ŞEHİR HALİNE GETİREBİLMEKTİR

Başkan Özçelik konuşmasını, “O günden bugüne Alanya’mızda var olan hiçbir şeyi yok saymadan, hepsini bir basamak yukarıya çıkarabilmek adına çalışacağımızı söyledik ve çalışıyoruz. Hepimizin hedefi Alanya’yı marka şehir haline getirebilmektir. Marka olmak da 1-2 senede olacak bir şey değildir. 7-8 sene sonra Alanya bir yere gelmiş olacak. Son dakika rezervasyon yaptırılan bir yer değil, önceden rezervasyon yapılması gereken bir şehir yapmak gayretindeyiz. İnşallah bunu başaracağız. FIVB Başkanı ile olan resmimizde gördünüz, Paris resmi vardı. Orada şu konuşuldu. Birkaç yıl sonra gittiğimizde Alanya’nın kıymetli bir değerini burada sizinle resim çektireceğiz demişti. Bunlar çok değerli şeyler. Geçmişte Alanya’da festival yapılacak ve bu masraflar için sponsorlar aranırdı. Artık şu olmaya başladı. Caz festivali için sponsor aramıyoruz. Uluslararası bir firma tüm masrafları ile festivalimize sponsor oldu. Diğer organizasyonlarımızda da sponsorlarımız var. İnsanlar kendileri sponsor olmak istiyorlar. Yani artık 8 yıl sonraki hedefimize ulusal ve uluslararası firmalar inanmaya başladılar. Biz doğru düzgün bu işi yapıyoruz ve her şeyimiz kayıt altında. Ben Türkiye’de böyle bir tanıtım görmedim. Yıl içinde yapacağımız tüm organizasyonların takvim haline getirilip tüm tur operatörlerine sunmak sanıyorum büyük bir değer. Bunlar bizler için, Alanya için bir değerdir. Tüm bunları yapan tüm Belediye personelimize de teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı. Program, fotoğraf çekimi ile son buldu. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)