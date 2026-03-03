Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İnce kum jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan firari hükümlü H.Y (35) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmada, hakkından 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Avsallar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.( Mehmet AL)

Muhabir: MEHMET AL