Türkiye gündemine bomba gibi düşen yolsuzluk soruşturmasında beklenen karar çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü ve yerel yönetimler ölçeğinde Alanya'da da yakından takip edilen geniş çaplı "irtikap" operasyonunda kritik bir eşik aşıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak demir parmaklıkların ardına gönderildi. Bu sıcak gelişme, yerel idarelerdeki denetim ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ADLİYEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER VE TUTUKLAMA

28 Şubat'ta başlatılan şok baskınların ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlanan 13 şüpheli, sabahın erken saatlerinde adliyenin yolunu tuttu. Güvenlik güçlerinin olası bir gerilime karşı adliye binasının arka kapısından içeri aldığı zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, dosyadaki çarpıcı deliller ışığında Özcan ve Can hakkında tutuklama kararına hükmetti. İki kritik isim duruşma salonundan doğrudan cezaevine sevk edilirken; aralarında İmar Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve BolSev Vakfı Başkanı'nın da bulunduğu diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İÇİŞLERİ'NDEN YILDIRIM HAMLE: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Mahkemenin verdiği tutuklama kararının yankıları sürerken, İçişleri Bakanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti. Resmi bir açıklama yayımlayan bakanlık, kamu hizmetlerinin sekteye uğramaması ve yürütülen soruşturmanın selameti açısından, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerini işleterek Tanju Özcan'ı geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırdı.

28 ŞUBAT BİLANÇOSU VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Tüm ülkenin ve yerel kamuoyunun dikkat kesildiği sürecin fitili, belediye iştirakleri ve imar müdürlüğü bünyesindeki finansal işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ateşlenmişti. 28 Şubat günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, İtfaiye Müdürü, eski Zabıta Müdürü ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı uzun bir liste gözaltına alınmış, yerel idarelerdeki şüpheli para trafikleri derinlemesine mercek altına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde farklı boyutlar kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.