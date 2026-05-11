Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Mahmut Nadir Dede, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya’nın Türkler Mahallesi sınırları içerisinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. idaresindeki 07 ADH 141 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Mahmut Nadir Dede’ye çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Nadir Dede’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından Dede’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü K.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya’da özellikle D-400 kara yolu üzerinde yaşanan yaya kazaları, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergâhta sürücülerin hız kurallarına uyması, yayaların ise karşıdan karşıya geçerken daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.