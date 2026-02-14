2016 yılında kurulan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, lisanslı sporcular yetiştiren ve amatör bir kulüp olan Alanya Budo Spor Kulübü, yaptığı basın açıklamasında, 10 Şubat 2026 tarihinde antrenman yaptıkları salonun Alanya Belediyesi tarafından mühürlendiğini belirtti. Açıklamada, 21–28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuların bu nedenle antrenman yapamaz duruma geldiği vurgulandı. İşlemin yargı süreci sonuçlanmadan yapılması nedeniyle oluşan mağduriyetin altını çizen kulüp, geçici bir çözüm talep etti.

Alanya Budo Spor Kulübü’nün yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“10 Yıllık Kulübün, Türkiye Şampiyonası’na Giden Sporcularının Salonu Mühürlendi. 2016 yılında kurulan Alanya Budo Spor Kulübü, 10 yıllık faaliyet sürecinde çok sayıda Türkiye derecesi elde etmiş, Türkiye şampiyonları yetiştirmiş ve son Türkiye Şampiyonası elemelerinde Antalya’yı tek temsil eden kulüp olmuştur. Kulübümüzün antrenman yaptığı salon, 10 Şubat 2026 tarihinde Alanya Belediyesi tarafından mühürlenmiştir. Kulübümüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, lisanslı sporcular yetiştiren amatör bir spor kulübüdür. Ticari bir spor salonu değildir. Söz konusu mühürleme işlemine karşı yargı süreci başlatılmış olup dava devam etmektedir. Ancak yargı süreci sonuçlanmadan gerçekleştirilen bu işlem nedeniyle, 21–28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcularımız antrenman yapamaz duruma gelmiştir. Bu sporcular, Alanya’yı ve Antalya’yı resmi müsabakalarda temsil eden, önemli dereceler elde etmiş gençlerdir. Hazırlık sürecinin en kritik döneminde salonlarının kapatılması, doğrudan çocuklarımızın emeklerini ve sportif hedeflerini etkilemektedir. Kulübümüz bugüne kadar gönüllülük esasıyla çalışmış, herhangi bir ticari kazanç amacı gütmemiştir. Amacımız yalnızca gençlerimizin spor yapmasını ve başarı üretmesini sağlamaktır. Hukuki sürece saygı duyuyoruz. Ancak yargı kararı sonuçlanıncaya kadar sporcularımızın mağdur edilmemesi adına geçici bir çözüm üretilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Talebimiz; Türkiye Şampiyonası süreci ve yargı süreci tamamlanana kadar sporcularımızın antrenman faaliyetlerini sürdürebileceği bir düzenlemenin sağlanmasıdır. Alanya kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm yetkilileri sporcularımızın yanında olmaya davet ediyoruz.” (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi