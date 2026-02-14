Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği ve yapı güvenliği tartışmalarının hiç bitmediği şu günlerde, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan gündemi sarsacak bir analiz geldi. Mevcut önlemlerin yetersizliğine vurgu yapan Ercan, deprem korkusu yaşamadan nefes almak isteyenler için en güvenli lokasyonları tek tek ifşa etti.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ LİMANI: ALANYA

Prof. Dr. Ercan'ın yayınladığı hayati listede Alanya, deprem riskinden uzak durmak isteyenler için en kritik sığınaklardan biri olarak işaret edildi. Uzman isim, "Türkiye'de kalacaksanız" şerhini düşerek yaptığı açıklamada; Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman ve Siirt ile birlikte Alanya'yı ülkenin en güvenli bölgeleri arasında gösterdi. Bu açıklama, hem yerleşik halk hem de bölgeye gelmeyi düşünenler için büyük bir rahatlama yarattı.

AVRUPA'DAKİ KAÇIŞ ROTALARI

Analizini sadece yurt içiyle sınırlamayan Ercan, Avrupa haritasını da masaya yatırdı. Deprem kâbusunun yaşanmadığı coğrafyaları merak edenler için İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri adres gösterildi. Ercan’ın listesinde Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya ve Ukrayna yer aldı.