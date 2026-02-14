Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki'nin şikâyeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "şantaj" soruşturmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

69 yaşındaki Mehmet Özhaseki, 18 Temmuz 2025 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 40 yaşındaki E.T. isimli bir kadının kendisine şantaj yaptığını ileri sürdü. Özhaseki, E.T.'yi eşinin vefatı nedeniyle gerçekleştirdiği taziye ziyareti ve daha sonra E.T.'nin kadın giyim mağazası açılışına parti temsilcileriyle birlikte katılması nedeniyle tanıdığını belirtti.

"1 MİLYAR TL VERMEZSEN SİYASİ HAYATIN BİTER"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Özhaseki ifadesinde, E.T.'nin kendisine bir ay kadar önce "Seninle ilgili elimde önemli belgeler var mutlaka görüşmemiz lazım yalnız gel" şeklinde mesaj attığını, bunun üzerine Seyit Burhanettin Türbesi civarında buluştuklarını anlattı. Aracına bindiği E.T.'nin, "Seninle ilgili kaset var. Elimde görüntüler var, bunları açıklamak istemiyorum. Bana 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter. 1 milyar TL'nin senin için ne önemi var, Kayseri'nin yarısı senin" dediğini öne sürdü.

"BANA BİR ŞEY OLURSA SENDEN BİLECEKLER"

Özhaseki, E.T.'nin kendisine bir video gösterdiğini ve videodaki erkek şahsın kendisi olduğunu ima ettiğini, buna karşı çıktığını söyledi. İddiasına göre E.T. bu kez, "Yapay zeka diye bir şey var, daha neler var, bunları saklayıp şifreledim, güvendiğim arkadaşlarıma dağıttım. Bana bir şey olursa senden bilecekler, ya bana 1 milyar TL'yi verirsin ya da bunları tüm dünyaya yayarım, seni sevmeyenleri ve muhalifleri biliyorum, görüntüleri onlara veririm" ifadelerini kullandı. Özhaseki ayrıca E.T.'nin danışmanı H.K.'ye de ısrarlı şekilde mesaj gönderdiğini belirtti.

"İKİ UCU KESKİN BIÇAK" MESAJI

Özhaseki'nin 30 yıllık danışmanı olduğunu belirten H.K. de ifadesinde, E.T.'nin gönderdiği mesajlarda Özhaseki ile gönül ilişkisi olduğunu ima ettiğini, "Bir kez daha söylüyorum ortalık zaten yangın yeri, herkes birbirinin açığını arıyor… İki ucu keskin bıçak, bu gidişat ikimizi de zararlı çıkaracak. Burası Kayseri ne yazık ki, peki sen bilirsin... Bunu daha öncesinde de söylemiştim hiç ciddiye almadın" ifadelerini kullandığını iddia etti ve mesajlar ile ses kayıtlarını savcılığa sundu.

"ELİMDE VİDEO YOK" SAVUNMASI

Şüpheli E.T. ise ifadesinde herhangi bir şekilde şantaj içerikli söz söylemediğini ve elinde herhangi bir görüntü bulunmadığını belirterek suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu E.T.'nin akrabası B.E.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirildi. B.E.A. da akraba olduklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldığı öğrenilen E.T., daha sonra ek ifade vermek istediğini belirterek savcılığa başvurdu. 24 Eylül 2025 tarihli ifadesinde, Özhaseki ile ilgili elinde herhangi bir görüntü bulunmadığını, olaydan pişman olduğunu, hakkında takipsizlik kararı verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise dava açılmasının ertelenmesi başta olmak üzere lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep etti.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ, DAVA ERTELENDİ

Özhaseki de avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, E.T.'nin tüm gerçekleri itiraf ettiğini, samimi beyanlarda bulunduğunu ve ailesi ile çocuğunun mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Savcılık değerlendirmesinde, E.T. ile akrabası B.E.A.'nın fikir ve eylem birliği içinde Özhaseki'nin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte isnatlarda bulunarak yarar sağlamaya çalıştıklarına ve üzerlerine atılı şantaj suçunu işlediklerine dair dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğuna yer verildi. Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Ekim 2025 tarihinde E.T.'nin pişmanlık beyanı, Özhaseki'nin şikayetinden vazgeçmesi ve suçun üst sınırının üç yıl ve daha az hapis cezasını gerektirmesi gerekçesiyle kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.