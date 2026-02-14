Alanya’nın en büyük mahallelerinden Mahmutlar’da yağışlar sonrası ortaya çıkan manzara, büyük bir çevre ve imar skandalını gözler önüne serdi. Cami Deresi mevkiinde yaşanan taşkınlar, sadece doğal afetle açıklanamayacak boyutlara ulaştı. Bölgedeki cami, yollar ve mezarlıklar sular altında kalırken, olayın arkasındaki "muz bahçesi rantı" iddiaları ilçede şok etkisi yarattı.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FELAKET

Olay yerinde incelemelerde bulunan CHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Cengiz Uğurkutu ve CHP Kestel Mahalle Başkanı Mustafa Uyar, yaşananların bir doğa olayı değil, insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğunu savundu. İddialara göre, bölgedeki dere yatağı, muz bahçesi ve sera alanı kazanmak amacıyla toprak ve molozlarla dolduruldu. Suyun akış yönünün tıkanmasıyla birlikte, yağmur suları gidecek yer bulamayarak yerleşim yerlerini bastı.

CAMİ VE MEZARLIK SULARA TESLİM

Mesut İlhan tarafından kaydedilen görüntülerde, Mahmutlar’daki caminin giriş katlarının ve çevresindeki mezarlığın tamamen sular altında kaldığı görüldü. Vatandaşların ibadet alanlarına ulaşımının kesildiği, mezarların ise su birikintileri içinde kaybolduğu manzaralar büyük tepki çekti. CHP’li Uğurkutu, "Dün gece de buradaydık, gündüz de buradayız. Maalesef camimiz sular altında. Dere dolduğu için su basıyor" diyerek durumun vahametini özetledi.

"SİYASİ GÜÇ KULLANILARAK DERE DOLDURULDU"

Skandalın siyasi boyutuna dikkat çeken CHP temsilcileri, dere yatağının doldurulması sürecinde siyasi nüfuzun kullanıldığını öne sürdü. İddiaların odağında ise önceki dönem AK Parti Mahmutlar Belde Başkanı Muhterem Anılgan ve yakınları yer aldı. Bölge halkının ve yetkililerin "Burayı doldurmayın, felaket olur" uyarılarına rağmen, Karayolları ve Milli Emlak gibi kurumların uyarılarının dikkate alınmadığı belirtildi.

Uğurkutu yaptığı sert açıklamada, "Buraları dolduranlar siyasetçidir, millete küfredenlerdir. İktidar gücünü arkasına alıp da dereleri doldurmaya gerek yok. Dereyi doldurursan su basar, nokta bu" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI: DERHAL AÇIN!

Mahalle sakinleri ve CHP heyeti, yaşanan bu çevre katliamına karşı yetkilileri göreve davet etti. Suların çekilmesi ve hayatın normale dönmesi için doldurulan dere yatağının acilen açılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, "Birileri muz dikecek diye biz burada boğulmak zorunda mıyız?" diyerek tepkilerini dile getirirken, gözler şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve ilgili devlet kurumlarının atacağı adımlara çevrildi.